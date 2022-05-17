Украинским военным в боях близ Змеиного удалось уничтожить десантный катер россиян. Теперь они пытаются спасти то, что от него осталось.

Читайте також Россияне продолжают работы на месте уничтожения "Серны" возле Змеиного и обустраивают позиции

В акватории Черного моря, в районе острова Змеиный, наши военные отметили ведение подъемно-спасательных работ на месте, где был уничтожен российский десантный катер.

– сообщает Генштаб.

Стратегическое значение Змеиного

Казалось бы Змеиный – обычный клочок земли в Черном море. Но при этом за него развернулось настоящее сражение, что значит: им важно владеть как одной, так и другой стороной.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщал, что остров Змеиный стал ключевой точкой для российских захватчиков после того, как Вооруженные Силы Украины уничтожили их крейсер "Москва".

Они хотят закрепиться на острове и установить там свою систему ПВО. Тогда они смогут контролировать эту часть Черного моря. Пока там у них нет ПВО, они не могут подходить к Николаеву и Одессе. Если же они не смогут там закрепиться, в чем им помогут ВСУ, то никаких морских сражений или выходов черноморского флота России за пределы Севастополя – просто не будет.

Битва за остров

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук анонсировал, что на Змеином в ближайшее время будут проходить интересные новые события. Он подчеркнул, что в Черном море стоит несколько российских кораблей. Однако они постоянно перегруппировываются и их количество меняется. Иногда они отходят в Крым, чтобы пополнить запас ракет, коварно выпускаемых на Украину.

Россия в боях за остров уже понесла сокрушительные потери. Украинские военные уничтожили их катера, вертолеты и повредили боевой корабль. Враг хочет превратить остров в плацдарм для нападения, но наши ВСУ его мужественно отстаивают, уничтожая российских оккупантов.

Если говорить подробнее о потерях россиян возле Змеиного, то наши воины уничтожили 3 российских катера. Речь идет о малом десантном катере, который мог перевозить около 80 десантников, или больше, или морских пехотинцев. Также уничтожены 2 катера типа "Раптор".

Какие системы ПВО перекинула на остров Россия: смотрите видео