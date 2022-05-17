Станом на 17 травня кількість вбитих російських бійців становить 27 900. Ця цифра не є остаточною, адже підрахувати загиблих в районах активних бойових дій – неможливо.

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Втрати ворога станом на 17 травня

особового складу – 27 900 військових;

танків – 1235 одиниць;

бойових броньованих машин – 3009 одиниць;

артилерійських систем – 578 одиниць;

РСЗВ – 198 одиниць;

засоби ППО – 90 одиниць;

літаків – 201 одиниця;

гелікоптерів – 167 одиниць;

автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2109 одиниць;

кораблів / катерів – 13 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці;

крилатих ракет – 97 одиниць.

Що втратили росіяни за останню добу

особового складу – 200 осіб;

танків – 7 одиниць;

бойових броньованих машин – 35 одиниць;

артилерійських систем – 1 одиниця;

РСЗВ – 3 одиниці;

засоби ППО – 1 одиниця;

літаків – 1 одиниця;

гелікоптерів – 2 одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 одиниць;

спеціальної техніки – 1 одиниця.

Інформація Генштабу про ситуацію на фронті

Українські військові помітили активізацію руху росіян біля острова Зміїний. В акваторії Чорного моря ті ведуть підйомно-рятувальні роботи на місці, де був знищений російський десантний катер. Хочуть його підняти з дна. Як відомо, за острів Зміїний триває запекла боротьба, адже він є стратегічно важливим.

Ситуація на прикордонні Сумщині знову була неспокійна. Ворог обстрілював наших прикордонників з мінометів у районі населеного пункту Білокопитове Сумської області. На Сіверському напрямку ворог і надалі посилено охороняє ділянки українсько-російського кордону.

Також вночі росіяни обстріляли Львівську область. Протиповітряна оборона збила 3 крилаті ракети. Одна ракета таки влучила – постраждав військовий об'єкт у Яворівському районі. Постраждалих та жертв внаслідок обстрілів немає. У Львівській ОВА пояснили, що область атакували з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

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