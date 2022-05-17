Станом на 17 травня кількість вбитих російських бійців становить 27 900. Ця цифра не є остаточною, адже підрахувати загиблих в районах активних бойових дій – неможливо.

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Втрати ворога станом на 17 травня

  • особового складу – 27 900 військових;
  • танків – 1235 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3009 одиниць;
  • артилерійських систем – 578 одиниць;
  • РСЗВ – 198 одиниць;
  • засоби ППО – 90 одиниць;
  • літаків – 201 одиниця;
  • гелікоптерів – 167 одиниць;
  • автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2109 одиниць;
  • кораблів / катерів – 13 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 одиниць;
  • спеціальної техніки – 43 одиниці;
  • крилатих ракет – 97 одиниць.

Що втратили росіяни за останню добу

  • особового складу – 200 осіб;
  • танків – 7 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 35 одиниць;
  • артилерійських систем – 1 одиниця;
  • РСЗВ – 3 одиниці;
  • засоби ППО – 1 одиниця;
  • літаків – 1 одиниця;
  • гелікоптерів – 2 одиниці;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 одиниць;
  • спеціальної техніки – 1 одиниця.

Інформація Генштабу про ситуацію на фронті

  • Українські військові помітили активізацію руху росіян біля острова Зміїний. В акваторії Чорного моря ті ведуть підйомно-рятувальні роботи на місці, де був знищений російський десантний катер. Хочуть його підняти з дна. Як відомо, за острів Зміїний триває запекла боротьба, адже він є стратегічно важливим.
  • Ситуація на прикордонні Сумщині знову була неспокійна. Ворог обстрілював наших прикордонників з мінометів у районі населеного пункту Білокопитове Сумської області. На Сіверському напрямку ворог і надалі посилено охороняє ділянки українсько-російського кордону.
  • Також вночі росіяни обстріляли Львівську область. Протиповітряна оборона збила 3 крилаті ракети. Одна ракета таки влучила – постраждав військовий об'єкт у Яворівському районі. Постраждалих та жертв внаслідок обстрілів немає. У Львівській ОВА пояснили, що область атакували з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

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