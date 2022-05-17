Про ситуацію на північних кордонах повідомив у ранковому зведенні від 17 травня Генеральний штаб Збройних Сил України. Ситуація на Сіверському напрямку неспокійна, але контрольована.

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Росіяни обстріляли наші позиції з мінометів

За інформацією Генштабу, на Сіверському напрямку противник продовжує надалі посилено охороняти ділянки українсько-російського кордону.

В районі населеного пункту Білокопитове Сумської області російські окупанти провели мінометний обстріл підрозділів Державної прикордонної служби України.

На Сумщину хотіла прорватись диверсійно-розвідувальна група

Активність ворога біля кордонів із Сумщиною останніми днями пожвавилась і росіяни геть нахабніють. Нагадаємо, що з Сумської, Київської та Чернінівської області росіяни відійшли, бо їх розбили ЗСУ.

Але напруженість на північних кордонах залишається. Вранці 16 травня ворог відкрив вогонь по прикордонній території Сумщини. Таким чином російські окупанти хотіли відволікти наших військових, щоб на територію України змогла проникнути диверсійно-розвідувальна група. Планам ворога завадили наші, які прикордонники дали бій диверсантам.

На жаль, у цьому двобої не обійшлося без втрат з нашої сторони. У бою з російськими загарбниками загинув 44-річний прикордонник Олександр Поповченко. Головний сержант був інспектором прикордонної служби другої категорії. Родом із Глухова, в Державній прикордонній службі працював 10 років.

Ситуація на Сумщині

Російські окупанти дуже бояться контрнаступу ЗСУ, тому роблять різні необдумані дурниці, щоб цьому завадити. Часто їхня тупість і цинізм коштують життя нашим мирним людям та військовим. Зокрема, 14 травня ворожі ракети зруйнували міст через річку Клевень на Сумщині. Це повністю зруйнувало переправу через неї.

Також напередодні, ввечері 13 травня, росіяни обстріляли кордон Сумської області некерованими авіаційними ракетами. На околиці одного з сіл Шосткинського району зафіксували 5 розривів.

Ще ввечері 9 травня російські окупанти обстріляли Сумську область. Атаки зазнали Новослобідська та Ворожбянська громади. Втрат, на щастя, не було.

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