О ситуации на северных границах сообщил в утренней сводке от 17 мая Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Ситуация на Северском направлении неспокойная, но контролируемая.

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Россияне обстреляли наши позиции из минометов

По информации Генштаба, на Северском направлении противник продолжает усиленно охранять участки украинско-российской границы.

В районе населенного пункта Белокопытово Сумской области российские оккупанты провели минометный обстрел подразделений Государственной пограничной службы Украины.

На Сумщину хотела прорваться диверсионно-разведывательная группа

Активность врага у границ с Сумщиной в последние дни оживилась и россияне наглеют. Напомним, что из Сумской, Киевской и Черниновской области россияне отошли, потому что их разбили ВСУ.

Но напряженность на северных границах остается. Утром 16 мая враг открыл огонь по приграничной территории Сумщины. Таким образом, российские оккупанты хотели отвлечь наших военных, чтобы на территорию Украины смогла проникнуть диверсионно-разведывательная группа. Планам врага помешали наши пограничники, которые дали бой диверсантам.

К сожалению, в этом поединке не обошлось без потерь с нашей стороны. В бою с российскими захватчиками погиб 44-летний пограничник Александр Поповченко. Главный сержант являлся инспектором пограничной службы второй категории. Родом из Глухова, в Государственной пограничной службе работал 10 лет.

Ситуация в Сумской области

Российские оккупанты очень боятся контрнаступления ВСУ, поэтому делают разные необдуманные глупости, чтобы этому помешать. Часто их тупость и цинизм стоят жизни мирным людям и военным. В частности, 14 мая вражеские ракеты разрушили мост через реку Клевень в Сумской области. Это полностью разрушило переправу через нее.

Также накануне вечером 13 мая россияне обстреляли границу Сумской области неуправляемыми авиационными ракетами. В окрестностях одного из сел Шосткинского района зафиксировали 5 разрывов.

Еще вечером 9 мая российские оккупанты обстреляли Сумскую область. Атаки подверглись Новослободской и Ворожбянской общинам. Потерь, к счастью, не было.

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