Проте 30 дорослих та 6 дітей таки змогли врятувати. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що, на щастя, всі цілі, люди вже в безпеці.

До теми Ворог планував подолати Сіверський Донець, але поповнив склад підводного флоту

За його словами, влада відновила евакуацію, попри складні умови. Адже із загостренням ситуації побільшало бажаючих виїхати з Луганщини.

Але тепер вивозити доводиться під обстрілами. 17 травня евакуювали 36 жителів Лисичанська та Сєвєродонецька, шестеро із яких діти. Автобус потрапив під обстріл, росіяни відкрили вогонь з "Градів",

– повідомив Гайдай.

Голова Луганської ОВА додав, що також цього дня врятували 8 жителів Врубівки та 32 із Гірської громади.



Гайдай показав евакуйованих людей з Луганщини / Фото з його телеграму

До слова, раніше Сергій Гайдай повідомив, що з Сєверодонецька 15 травня вдалося вивезти 10 людей. Вони потрапили під обстріл російських окупантів, проте все ж змогли виїхати у безпеку.

Яка ситуація на Луганщині: останні новини

Ситуація на Луганщині напружена, але Збройні Сили України продовжують боротися проти російських окупантів. Днями загарбники намагалися штурмувати Гірську громаду та територію поблизу Сиротиного. Однак їм нічого не вдалося: ЗСУ знищили багато росіян, тому вони були змушені відступати.

Протягом 16 травня окупанти здійснили обстріли 48 населених пунктів, які розташовані на сході України, зокрема: Авдіївка, Соледар, Бахмут, кілька населених пунктів Сєвєродонецького району. Внаслідок нелюдських обстрілів на Донбасі загинуло 22 мирних жителі, 11 поранених. Окупанти пошкодили та знищили 65 житлових будинків

Окрім того, 16 травня в зоні ООС українські військові відбили 11 атак ворога. Окупанти втратили зенітно-ракетний комплекс "Тор", 5 танків, 6 артилерійських систем, 12 броньованих машин. Сили ППО збили Су-25 та три безпілотники "Орлан-10".

За словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, Сєвєродонецьк зараз – чи не найгарячіша точка у цій війні. Це єдина точка, де окупанти зараз можуть дещо просуватися.

Як повідомляв Сергій Гайдай ще 15 травня, Україна поки що контролює лише 10% території Луганської області. Це – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, околиці Рубіжного та прилеглі до цих міст селища міського типу й села.

Додамо, що З 2014 року російські окупанти захопили лише 30% території Луганської області. Зараз українські військові були змушені відступити, щоб не розтягувати лінію оборони. Гайдай вважає, що це правильне рішення. ЗСУ надійно обороняються.

Відео до теми – ЗСУ знищили вогневу позицію окупантів