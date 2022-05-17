Населені пункти Донецької та Луганської областей продовжують бути основною мішенню російських окупантів. Ворог нищить цивільну інфраструктуру та руйнує житлові будинки, де можуть залишатися люди.

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Угруповання Об'єднаних сил повідомляє, що протягом 16 травня окупанти здійснили обстріли 48 населених пунктів, які розташовані на сході України.

Варварських авіаційних та ракетних ударів зазнали: Авдіївка, Соледар, Бахмут, кілька населених пунктів Сєвєродонецького району. Покидьки вбивають діток, жінок, літніх людей, нищать українські міста і села,

– заявили у відомстві.

Внаслідок нелюдських обстрілів на Донбасі загинуло 22 мирних жителі. Жертви були у Лимані, Дробишевому, Авдіївці, Клиновому, Мар’янці, Торецьку, Соледарі. Повідомляється щонайменше про 11 поранених внаслідок російських атак.

За добу російські окупанти пошкодили та знищили 65 житлових будинків – як приватних, так і багатоквартирних. За 16 травня загалом постраждало 78 цивільних об'єктів. Серед них:

загальноосвітня середня школа;

підприємство соляної промисловості;

завод шампанських вин;

цегляний завод;

споруди виправного закладу;

продовольчий магазин;

будівля науково-виробничого об’єднання.

Крім того, Угрупованні об'єднаних сил повідомило про те, що працівники ДСНС ліквідували 6 пожеж. Вогонь загасили у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Бахмуті та Торецьку – саме в цих містах окупанти активно проводять обстріли.

Піротехніки знешкодили 56 вибухонебезпечних предметів у Покровському та Сєвєродонецькому районах. Увага! Не підіймайте невідомі предмети, не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101 або поліцію — 102,

– закликали в Головному управлінні ДСНС Донеччини та Луганщини.

Крім того, за минулу добу, 16 травня, з районів ведення активних бойових дій на Луганщині та Донеччині вдалося евакуювати 587 людей.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у своєму зведенні, що під контролем України залишилося лише 10% Луганщини – міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ та околиці міста Рубіжного перебувають під контролем ЗСУ та потерпають від ворожих обстрілів.

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