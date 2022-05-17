Зеленський про найгарячіші точки

Зокрема, майже всі свої сили вони зосередили на Сході України. Чи не найгарячішими напрямками залишаються Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу. Про це заявив під час свого вечірнього звернення глава держави Володимир Зеленський.

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Головнокомандувач Збройних Сил України підкреслив, що ЗСУ стримують постійні атаки на тих напрямках, де Росія ще намагається наступати. Здебільшого, мовиться про Схід України. Російська армія не полишає спроб взяти під свій контроль території Донбасу, тому зосередилася на цих напрямках.

Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу все ще залишаються основною мішенню для окупантів. Робимо все, щоб захистити нашу землю і наших людей,

– заявив президент України.

Ситуація на Донбасі 16 травня: Генштаб

Російські окупанти продовжують наступати в Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку.

Російська авіація обстрілювала об'єкти цивільної та військової інфраструктури у Східній операційній зоні.

На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує ведення наступу, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку ворог відійшов на раніше зайняті позиції.

На Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках активних бойових дій противник не вів, намагався обстрілювати позиції підрозділів ЗСУ.

На Донецькому та Луганському напрямках за добу, 15 травня, ЗСУ відбили 17 атак ворога. Українські захисники знищили: 3 танки, 1 артилерійську систему, 6 одиниць бойової броньованої техніки та 1 автомобіль противника. Втрати особового складу російських окупантів уточнюються.

Важливо: росіяни обстріляли 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 42 житлові будинки, школу, один вищий навчальний заклад, один готель та 6 виробничих підприємств і заводів. В результаті цих обстрілів загинуло 20 мирних громадян, серед них – дитина.

До теми – нічне звернення Володимира Зеленського за 16 травня: дивіться відео