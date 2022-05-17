Зеленский о самых горячих точках

В частности почти все свои силы они сосредоточили на Востоке Украины. Едва ли не самыми горячими направлениями остаются Северодонецк и другие города Донбасса. Об этом заявил во время своего вечернего обращения глава государства Владимир Зеленский.

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Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины сдерживают постоянные атаки в тех направлениях, где Россия еще пытается наступать.

Северодонецк и другие города Донбасса все еще остаются основной мишенью для оккупантов. Делаем все, чтобы защитить нашу землю и наших людей,

– заявил президент Украины.

Ситуация на Донбассе 16 мая: Генштаб

Российские оккупанты продолжают наступать в Восточной операционной зоне. Основные усилия враг сосредоточил на Донецком направлении.

Российская авиация обстреливала объекты гражданской и военной инфраструктуры в Восточной операционной зоне.

На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает ведение наступления, боевые действия продолжаются. На Авдеевском направлении враг отошел на ранее занятые позиции.

На Северодонецком и Новопавловском направлениях активных боевых действий противник не вел, пытался обстреливать позиции подразделений ВСУ.

На Донецком и Луганском направлениях за сутки, 15 мая, ВСУ отбили 17 атак врага. Украинские защитники уничтожили: 3 танка, 1 артиллерийскую систему, 6 единиц боевой бронированной техники и 1 автомобиль противника. Утраты личного состава русских оккупантов уточняются.

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