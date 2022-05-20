У п'ятницю 20 травня Генштаб ЗСУ опублікував чергове зведення. У ньому повідомили про те, що російські загарбники вкотре спробували штурмувати Сєвєродонецьк. І цього разу їхні спроби знову не увінчалися успіхом.

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Окупантам довелося відступити

Російські загарбники наступали на Сєвєродонецькому напрямку, але знову наші військові дали їм гідну відсіч. Тож окупантам не залишилося іншого вибору: вони зазнали втрат і відступили.

Зауважимо, що ця ситуація циклічна. Напередодні у Генштабі також повідомляли про намагання російських військових іти штурмом на Сєвєродонецьк. Усі ці спроби змусили їх лише відступити на раніше зайняті позиції. Крім того, стали причиною втрат як серед особового складу, так і техніки.

Крім того, бої тривають у районі населеного пункту Тошківка, що неподалік Гірського та Оріхового.

Минула доба на Донецькому та Луганському напрямках була непростою. Там ЗСУ вдалося відбити 14 ворожих атак. Внаслідок цього окупанти не дорахуються восьми танків, чотирнадцяти одиниць бойової броньованої техніки, а також шістьох одиниць автомобільної техніки. А ще підрозділи ППО зуміли "приземлити" ворожий безпілотник типу "Орлан-10".

Загалом від початку повномасштабної війни російські загарбники втрачають чимало своєї живої сили та техніки. І, в принципі, понад половину "плану" з чорними пакетами окупанти вже виконали.

Актуальні втрати ворога

Так, станом на 19 травня було відомо про 28 500 убитих російських військових. Ця цифра є приблизною, адже достеменно підрахувати усіх "ваньок" у місцях, де точаться бої, просто неможливо.

Значно менше в окупантів стало і техніки, яку вони використовували для знищення як наших військових, так і цивільного населення. На брухт перетворені 1254 танки, 3063 бойові броньовані машини, 595 артилерійських систем, 199 РСЗВ, 93 одиниці ППО, 2157 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн, 43 одиниці спеціальної техніки.

У повітря більше не піднімуться 203 літаки, 167 гелікоптерів, 455 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 103 крилаті ракети. А в нашому морі ми не побачимо 13 човнів. Ну, хіба, на його дні.

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