Найважливіші події дня 24 канал зібрав в одному матеріалі. Читайте про успіхи ЗСУ та невдачі ворога, а також боротьбу на міжнародній арені.

До теми ЗСУ звільнили 23 міста й села на Харківщині, суд над першим окупантом: основне за 85 день війни

05:54 Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ вдалося успішно форсувати річку. Завдяки цьому вони можуть "підвісити Ізюмське угруповання росіян на тонкій нитці".

05:13 З'явилися нові докази звірств, які коїли російські окупанти, поки їх не вибили з Київщини. Зокрема, оприлюднили відео очевидців, на яких видно момент, перед тим, як розстріляли полонених.

Росіяни кидають на землю полонених у Бучі: дивіться відео



Коптером зняли Бучу 5 березня: дивіться відео



04:44 Російські окупанти вночі обстріляли Криворізький район, що на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілів ворога двоє людей зазнали поранень.

03:02 Збройні Сили України за добу, 19 травня, завдали великих втрат ворогу. Зокрема:

Втрати російських окупантів на Півдні України за 19 травня

Завдяки цьому вдалося знищити:

черговий склад боєприпасів на Херсонщині;

два танки Т-72, самохідну артустановку;

гаубицю;

дві реактивні системи залпового вогню "Град";

зенітно-ракетний комплекс "ТОР";

броньовану та автотехніку;

40 російських військових.

Втрати окупантів на Сході України за 19 травня

За добу, 19 травня, бійці угруповання Об’єднаних сил знищили:

8 танків;

14 одиниць бойової броньованої техніки;

6 одиниць автомобільної техніки;

підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

00:34 Очільник Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що по Бахмуту 19 травня було багато влучань. Росіяни завдали 6 ударів – це ракетні та авіаційні напади. На щастя, люди – живі-здорові. Вони перебували в укриттях.

