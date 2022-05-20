Важнейшие события дня 24 канал собрал в одном материале. Читайте об успехах ВСУ и неудачах врага, а также борьбе на международной арене.

В тему ВСУ освободили 23 города и села на Харьковщине, суд над первым оккупантом: основное за 85 день войны

05:54 Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ удалось успешно форсировать реку. Благодаря этому они могут "подвесить Изюмскую группировку россиян на тонкой нити".

05:13 Появились новые доказательства зверств, которые совершали российские оккупанты, пока их не выбили с Киевщины. В частности, обнародовали видео очевидцев, на которых виден момент, прежде чем расстреляли пленных.

Россияне бросают на землю пленных в Буче: смотрите видео

Коптером сняли Бучу 5 марта: смотрите видео

04:44 Российские оккупанты ночью обстреляли Криворожский район Днепропетровщины. В результате обстрелов врага два человека получили ранения.

03:02 Вооруженные Силы Украины за сутки, 19 мая, нанесли большие потери врагу. В частности:

Потери российских оккупантов на Юге Украины за 19 мая

Благодаря этому удалось уничтожить:

очередной склад боеприпасов в Херсонской области;

два танка Т-72, самоходную артустановку;

гаубицу;

две реактивные системы залпового огня "Град";

зенитно-ракетный комплекс "ТОР";

бронированную и автотехнику;

40 российских военных.

Потери оккупантов на Востоке Украины за 19 мая

За сутки, 19 мая, бойцы группировки Объединенных сил уничтожили:

8 танков;

14 единиц боевой бронированной техники;

6 единиц автомобильной техники;

подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

00:34 Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил, что по Бахмуту 19 мая было много попаданий. Россияне нанесли 6 ударов – это ракетные и авиационные нападения. К счастью, люди – живы-здоровы. Они находились в укрытиях.