Підрив мостів допоміг захистити Київ
Про те, що українські захисники підірвали мости між Рубіжним й Сєвєродонецьком, було відомо ще 15 травня. Повідомлялося, що росіяни захопили мости.
До теми Захисники України підірвали захоплені ворогом мости між Рубіжним й Сєвєродонецьком: епічне відео
У Нацгвардії повідомили, що мости були підірвані, щоб зупинити наступ сил окупантів на Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Там наголосили, що підірвано мости на ключовому сполученні, що йде з Рубіжного.
Участь в операції взяли:
- Бригада швидкого реагування Національної гвардії України;
- спецпризначенці ССО;
- Служба безпеки України.
У нацгвардії зазначили, що підрив мостів допоміг захистити Київ. Окрім того, успішна операція надасть переваги і в обороні Сєвєродонецька, який є обласним центром Луганщини.
У пресслужбі Нацгвардії вирішили опублікували відео вправної роботи українських захисників. На відео є кадри, як наші безстрашні воїни встановлювали вибухівку, віддавали наказ підірвати мости та власне сам вибух.
Дивіться ефектне відео підриву мостів біля Рубіжного
Яка ситуація на Луганщині
- Російські військові продовжують безперервно обстрілювати територію Луганської області. У Луганській ОВА заявили, що Україна контролює тільки 10% території області. Всього під контролем України 42 населені пункти Луганщини.
- У Генштабі ЗСУ заявили, що Росія зосередила свої війська саме в Луганській області. Повідомлялося, що там ворог розмістив приблизно 15 вертольотів.
- В Інституті вивчення війни припустили, що російські окупанти можуть зосередиться на битві за Сєвєродонецьк та відкинуть ціль захопити всю територію Донеччини.
- Зранку 18 травня стало відомо, що росіяни вкотре вдарили по "Азоту" в Сєвєродонецьку. Окрім того, окупанти обстріляи евакуаційні автобуси, якими вивозили мирнх людей з Лисичанська й Сєвєродонецька.
- Росія створює гуманітарну катастрофу в регіоні. Через обстріли Луганщина повністю залишилася без світла. Також майже у всіх населених пунктах немає води та газу.
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