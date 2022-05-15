Від початку війни наші бійці завдають загарбникам шалених втрат. Загалом вони вже ліквідували майже 27,5 тисячі російських військових.
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Українські бійці підірвали захоплені окупантами мости
Воїни Сил спеціальних операції спільно з іншими підрозділами Сил оборони України нищать шляхи сполучення у ворожих тилах.
Так, внаслідок вдало проведеної операції на Луганщині були підірвані захоплені росіянами залізничні мости між містами Рубіжне і Сєвєродонецьк,
– розповіли у командуванні ССО.
Метою підриву було стримання наступу окупантів на Лисичанськ і Сєвєродонецьк. В операції брали участь бійці:
- 8 полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича;
- 3-й окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго;
- 73 морського центру СпП імені кошового отамана Антіна Головатого.
Дивіться відео, як захисники підірвали захоплені окупантами мости: