Від початку війни наші бійці завдають загарбникам шалених втрат. Загалом вони вже ліквідували майже 27,5 тисячі російських військових.

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Українські бійці підірвали захоплені окупантами мости

Воїни Сил спеціальних операції спільно з іншими підрозділами Сил оборони України нищать шляхи сполучення у ворожих тилах.

Так, внаслідок вдало проведеної операції на Луганщині були підірвані захоплені росіянами залізничні мости між містами Рубіжне і Сєвєродонецьк,

– розповіли у командуванні ССО.

Метою підриву було стримання наступу окупантів на Лисичанськ і Сєвєродонецьк. В операції брали участь бійці:

8 полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича;

3-й окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго;

73 морського центру СпП імені кошового отамана Антіна Головатого.

Дивіться відео, як захисники підірвали захоплені окупантами мости: