Хоробрі воїни ЗСУ продовжують тримати оборону та не давати ворогу здійснити прорив. Росіяни не припиняють спроб штурму та окупацій нових територій.

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Як пройшла доба на Сході

Впродовж 15 травня на Сході російські окупанти йшли в атаку 5 разів. Наші воїни відбили наступ ворога та припинили його наступальні дії.

Героям ЗСУ вдалося оновити лічильник втрат особового складу росіян ще на 84 одиниці. Також нашим захисникам вдалося знищити танк, 4 БМП, АТТ, вертоліт та безпілотник.

Останні новини: коротко про важливе

Україна не припиняє намагань здійснити екстракцію відважних захисників Маріуполя з "Азовсталі". До процесу залучені усі світові лідери та міжнародні організації, розробляються все нові плани порятунку героїв. На жаль, все впирається у російського диктатора – Путін не дає своєї згоди на звільнення українських героїв, чий подвиг побачив увесь світ.

У зоні ООС ворог нарощує інтенсивність бойових та штурмових дій. Впродовж доби окупанти йшли в атаку аж 17 разів, росіяни обстріляли 23 населені пункти. Нашим героям вдалося відбити наступи рашистів та завдати їм нових втрат.

Сенат США визначився з датою голосування щодо виділення Україні нової допомоги на суму у 40 мільярдів доларів. Голосування відбудеться у понеділок, 16 травня. Республіканець Мітч Макконнелл заявив, що допомога Україні – це не благодійність, а захист інтересів США. Також він додав, що потрібно зупинити головоріза, який почав війну в Європі.

Герої ЗСУ тримають оборону на Луганщині, але в регіоні дуже важка ситуація. Зараз під контролем України залишилися лише три міста та прилеглі до них населені пункти та громади. За оцінкою очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, це приблизно 10% від усієї області.

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