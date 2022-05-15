Російські війська відійшли від Чернігівської, Сумської і Київської областей. Там залишилась незначна кількість тих угруповань, які стоять уздовж кордону і завдають Україні вогневих уражень. Про це 24 каналу нагадав військовий експерт Олег Жданов.

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Загроза від збройних сил Білорусі не зникла

За його словами, однією із позитивних ознак є те, що майданчики, які займали російські війська в Білорусі, зараз розміновують – з них знімають усі інженерні засоби мінно-вибухового загородження, які існували під час розташування ворожих частин.

Якщо ми говоримо про загрозу втручання російських військ із території Білорусі, то їх там майже не залишилось,

– наголосив Жданов.

Однак, як він зауважив, загроза від збройних сил Білорусі нікуди не зникла, а навпаки – досі існує. Олександр Лукашенко намагається маневрувати, використовуючи свої війська – підсовуючи їх ближче до кордону або далі.

"Там (з Білорусі – 24 канал) небезпека, хоч і мало ймовірна, але зберігається", – відзначив військовий експерт.

До речі! Жданов вважає, що остаточно не зникла загроза для харківського напрямку. Адже Бєлгородська область залишається базою для підготовки і формування резервів російських військ.

Жданов розповів про загрози для України з Білорусі: дивіться відео

Лукашенко піклується про свою владу

Один із головних чинників, який стримує білоруські війська від виконання наказу, це те, що вони можуть просто "не потягнути" Збройні Сили України.

Лукашенко також це цілком усвідомлює. Він дуже чітко тримає руку на пульсі соціології. Дивитиметься, які настрої у суспільстві й армії,

– сказав Жданов.

Він пояснив, самопроголошений президент піклується про те, щоб не втратити владу. Адже якщо він віддасть наказ наступати – опиниться в дуже критичні ситуації.

Росія використовувала білорусів як обслугу

Відтак в Білорусі може статися соціальний вибух. Адже населення вже надивилося на російські війська. Білорусів частково позбавили можливості отримати медичну допомогу, адже всі заклади були забиті пораненими окупантами. Окрім цього, білоруси перевантажували вантажівки із трупами російських солдатів.

Росія їх (білорусів – 24 канал) використовувала як обслугу. Навіть відмивати пошкоджену бронетехніку від залишків тіл російських солдатів, крові теж змушували білорусів. Вони зітхнули з полегшенням, коли російські війська пішли геть. Олег Жданов Військовий експерт

Загроза зі сторони Білорусі зберігається