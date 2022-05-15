Российские войска отошли от Черниговской, Сумской и Киевской областей. Там осталось незначительное количество группировок, которые стоят вдоль границы и наносят Украине огневые поражения. Об этом 24 каналу напомнил военный эксперт Олег Жданов.

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Угроза от вооруженных сил Беларуси не исчезла

По его словам, одним из положительных признаков является то, что площадки, которые занимали российские войска в Беларуси сейчас разминируют – с них снимают все инженерные средства минно-взрывного заграждения, которые существовали во время расположения вражеских частей.

Если мы говорим об угрозе вмешательства российских войск с территории Беларуси, то их там почти не осталось.

– подчеркнул Жданов.

Однако, как он заметил, угроза от вооруженных сил Беларуси никуда не исчезла, а наоборот – до сих пор существует. Александр Лукашенко пытается маневрировать, используя свои войска – подсовывая их поближе к границе или дальше.

"Там (из Беларуси – 24 канал) опасность, хоть и маловероятная, но сохраняется", – отметил военный эксперт.

Кстати говоря! Жданов считает, что окончательно не исчезла угроза харьковскому направлению. Ведь Белгородская область остается базой для подготовки и формирования резервов русских войск.

Жданов рассказал об угрозах для Украины из Беларуси: смотрите видео

Лукашенко заботится о своей власти

Один из главных факторов, сдерживающий белорусские войска от выполнения приказа, это то, что они могут просто "не потянуть" Вооруженные Силы Украины.

Лукашенко тоже это вполне осознает. Он очень четко держит руку на пульсе социологии. Будет смотреть, какие настроения в обществе и армии,

– сказал Жданов.

Он объяснил, что самопровозглашенный президент заботится о том, чтобы не потерять власть. Ведь если он отдаст приказ наступать – окажется в очень критической ситуации.

Россия использовала белорусов как обслугу

Следовательно, в Беларуси может произойти социальный взрыв. Ведь население уже взглянуло на русские войска. Белорусов частично лишили возможности получить медицинскую помощь, ведь все заведения были забиты ранеными оккупантами. Кроме того, белорусы перегружали грузовики с трупами российских солдат.

Россия их (белорусов – 24 канал) использовала как обслугу. Даже отмывать поврежденную бронетехнику от остатков тел русских солдат, крови тоже заставляли белорусов. Они вздохнули с облегчением, когда русские войска ушли. Олег Жданов Военный эксперт

Угроза со стороны Беларуси сохраняется