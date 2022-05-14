Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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"На территории Гомельской области Беларуси фиксируют проведение работ по разминированию местности в районах бывшего базирования подразделений России", – сообщили в Генштабе.

Ракетная опасность

Ранее, 13 мая, военные информировали, что сохраняется высокая угроза, что рашисты будут обстреливать Украину из Беларуси. Враг может атаковать объекты инфраструктуры.

Прикрывают государственную границу

Генштаб сообщил, что на Волынском и Полесском направлениях нет активных наступательных действий. Однако известно, что россияне сосредоточили усилия на том, чтобы прикрыть государственную границу в Брестской и Гомельской областях.

Кроме того, военное командование проверяет свои вооруженные силы. Они проводят собрание в Кобринском районе Брестской области и Лидском районе Гродненской области.

Сомневаются в эффективности белорусской армии

Военный эксперт Олег Жданов для 24 канала рассказал, что Владимир Путин хочет, чтобы Александр Лукашенко вступил в войну против Украины. Жданов считает, что угроза на Севере сохраняется.

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Однако Кремль не уверен в эффективности и боевой способности белорусской армии, потому что у нее нет ни одного боевого опыта. Кроме того, белорусы не настроены воевать против украинцев, они не понимают, зачем им это. Жданов отметил, что антивоенные убеждения с 24 февраля у военных и самого общества только росли.

По словам Жданова, вступление Беларуси в войну может лишить самопровозглашенного Лукашенко власти. Поэтому он и создает иллюзию подготовки к боевым действиям.

Он выполняет свои слова, которые сказал Путину на крайней встрече на космодроме – что белорусская армия будет защищать спину русской,

– сказал эксперт.

Стратегически важно

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив считает, что стратегически для России важно наступление на Украину из Беларуси. Оккупанты не хотят, чтобы защитники концентрировались только на Харьковском или Южном направлениях.

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