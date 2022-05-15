С начала войны наши бойцы наносят захватчикам безумные потери. В общей сложности они уже ликвидировали почти 27,5 тысячи российских военных.
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Украинские бойцы взорвали захваченные оккупантами мосты
Воины Сил Специальных Операции совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины уничтожают пути сообщения во вражеских тылах.
Так, в результате успешно проведенной операции на Луганщине были взорваны захваченные россиянами железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецк,
– рассказали в командовании ССО.
Целью подрыва было сдерживание наступления оккупантов на Лисичанск и Северодонецк. В операции участвовали бойцы:
- 8 полка специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича;
- 3-й отдельного полка СпП имени князя Святослава Храброго;
- 73 морского центра СпП имени кошевого атамана Антина Головатого.
Смотрите видео, как защитники взорвали захваченные оккупантами мосты: