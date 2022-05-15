Кроме того, вторжение россиян вышло за рамки прогнозируемого ими графика. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании от 15 мая.
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Минобороны Великобритании о войне России против Украины
По информации Министерства обороны Великобритании, по состоянию на 15 мая наступление России на Донбассе потеряло обороты и вышло далеко за пределы прогнозируемого графика. Несмотря на незначительные успехи, страна-агрессор не смогла одержать значительные территориальные победы в течение прошлого месяца.
При этом фиксируется стабильно высокий уровень истощения боевых подразделений оккупантов. По оценкам британского Минобороны, Россия вероятно потеряла около трети своих наземных боевых сил, которые подготовила для вторжения в наше государство в феврале.
Отмечается, что задержки в наступательных действиях россиян почти наверняка еще больше усилятся из-за ряда важных факторов, таких как отсутствие доступа к оборудованию и высоким технологиям, средствам слежения и разведывательным дронам. Российские беспилотники очень важны для ведения разведки и нацеливания артиллерии, впрочем, они оказались уязвимыми к украинским средствам противовоздушной обороны.
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Прогноз дальнейшего развития событий
В Минобороны Великобритании отметили, что потенциал российского войска все больше ограничивается из-за ухудшения возможностей, постоянного низкого боевого духа и морального состояния, а также снижения боевой эффективности. Множество этих факторов невозможно быстро заменить или восстановить, и они, скорее всего, продолжат препятствовать операциям России в Украине.
В британском Минобороны подчеркнули, что в нынешних условиях Россия вряд ли сможет резко ускорить темпы своего продвижения в течение следующих 30 дней.
Напомним, что по состоянию на 14 мая, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Россия с 24 февраля потеряла в войне против нашего государства:
- личного состава – 27 200 человек;
- танков – 1 218 единиц;
- боевых бронированных машин – 2 934;
- артиллерийских систем – 551;
- РСЗО – 195 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 88;
- самолетов – 200;
- вертолетов – 163;
- автомобильной техники и цистерн с топливом – 2 059 единиц;
- кораблей и катеров – 13;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 411;
- специальной техники – 42 единицы;
- крылатых ракет – 95.
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