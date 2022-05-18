Подрыв мостов помог защитить Киев
О том, что украинские защитники взорвали мосты между Рубежным и Северодонецком, было известно 15 мая. Сообщалось, что россияне захватили мосты.
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В Нацгвардии сообщили, что мосты были взорваны, чтобы остановить наступление сил оккупантов на Северодонецк и Лисичанск. Там отметили, что взорваны мосты на ключевом сообщении, которое идет из Рубежного.
Участие в операции приняли:
- бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины;
- спецназовцы ССО;
- Служба безопасности Украины.
В нацгвардии отметили, что подрыв мостов помог защитить Киев. Кроме того, успешная операция предоставит преимущества и в обороне Северодонецка.
В пресс-службе Нацгвардии решили опубликовать видео искусной работы украинских защитников. На видео кадры, как наши бесстрашные воины устанавливали взрывчатку, отдавали приказ взорвать мосты и собственно сам взрыв.
Смотрите эффектное видео подрыва мостов возле Рубежного
Какова ситуация в Луганской области
- Российские военные продолжают непрерывно обстреливать территорию Луганской области. В Луганской ОВА заявили, что Украина контролирует только 10% территории области. Всего под контролем Украины 42 населенных пункта Луганской области.
- В Генштабе ВСУ заявили, что Россия сосредоточила свои войска именно в Луганской области. Сообщалось, что там враг разместил около 15 вертолетов.
- В Институте изучения войны предположили, что российские оккупанты могут сосредоточиться на битве за Северодонецк и отбросят цель захватить всю территорию Донбасса.
- Утром 18 мая стало известно, что россияне в очередной раз ударили по "Азоту" в Северодонецке. Кроме того, оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы, на которых вывозили мирных людей из Лисичанска и Северодонецка.
- Россия создает гуманитарную катастрофу в регионе. Из-за обстрелов Луганская область полностью осталась без света. Также почти во всех населенных пунктах нет воды и газа.
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