12 человек погибли в Северодонецке, еще один – в Горной общине. Об этом сообщил глава Луганской ОВА.

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За сутки 19 мая кафиры обстреляли множество домов, в результате чего возникали массовые пожары. Кое-где выгорали целые улицы, как в Нирково – 5 жилищных хозяйств подряд.

Кроме того, в Золотом горели 6 построек, во Врубовке – 3, еще 3 – в Рубежном. Невозможно счесть повреждения в Тошковке, где продолжаются боевые действия.

Российские захватчики штурмовали Северодонецк, но успеха не имели. Они понесли потери в личном составе и отступили

Пожар в результате вражеских обстрелов в Луганской области / Фото Сергея Гайдая