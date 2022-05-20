Кроме того, россияне стремятся выйти на административные границы Херсонской области. Об этом сообщили в Генштабе 20 мая.

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Сохраняется высокая вероятность продолжения боевых действий для улучшения тактического положения и выхода на административную границу Херсонской области,

– говорится в сообщении.

Ситуация на направлениях по состоянию на утро 20 мая

На Северском направлении оккупанты оборудуют позиции в районе Азаровки Брянской области. Враг обстрелял из артиллерии и минометов Бояро-Лежачи, Бруски, Старые Вирки Сумской области и Гремяч Черниговской области.

На Харьковском направлении захватчики пытаются проводить контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции, и воздушную разведку с применением БПЛА. Продолжались бои в районе Терновой и Веселого. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Русских Тишков.

На Славянском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районе Долгенького, Великой Камышевахи и Долины.

На Донецком направлении враг активизировал наступление и штурм. Наносил огневые поражения из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации, чтобы разрушить фортификационные сооружения украинских подразделений вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении он осуществляет периодические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах Дибровы и Закотного. Оккупанты атаковали Северодонецк, но успеха не имели. Продолжаются бои в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении наступали в районе Выскривы. Россияне понесли потери у Александрополья.

На Авдеевском направлении противник наступал на Веселое. Понес потери и отступил. На Кураховском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру, наступал в районах Новомихайловки и Александровки, успеха не имел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелял инфраструктуру и мирные домохозяйства, вел контрбатарейную борьбу.

На Южнобугском направлении захватчики обстреливали жилые дома с применением минометов и ствольной артиллерии. Продолжали инженерное оборудование позиций и второй линии обороны.

На Волынском, Полесском, Южнобугском и Бессарабском направлениях существенных изменений нет. Есть угроза ракетных ударов со стороны Беларуси.