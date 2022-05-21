ВСУ уничтожили вражескую технику, разрушившую мост и гатив по Северодонецку

Среди "жертв" кафиров - Павлоградский мост, автомобильно-пешеходный мост, который простирался через реку Северский Донец. Впрочем, Вооруженные Силы Украины продолжают держать оборону, мало того, они наносят сокрушительные удары российскому врагу. Сегодня, 21 мая, ВСУ отомстили за разрушенный мост и многочисленные обстрелы Северодонецка – уничтожили технику с оккупантами, ответственными за это.

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Быстро наказание пришло! Гвардейцы уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк,

– написал Гайдай.

Он также поблагодарил российских пропагандистов за наводку, ведь своим видео они скорректировали огонь украинским военным. Да, наши ВСУ смогли нанести российским захватчикам сокрушительный удар.

"Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего... Выходит, фотки посмертные" , - пошутил глава Луганской ОВА.

Кроме того, Гайдай заверил, что Павлоградский мост, разрушенный рашистами, будет восстановлен.

Момент уничтожения техники кафиров: смотрите видео

Свежие потери русской армии

Оборонные силы Украины стоят на страже безопасности и ежедневно уничтожают врага. Наши защитники отражают атаки врага по всем направлениям, нанося россиянам значительные потери в живой силе и военной технике. По состоянию на 21 мая, потери кафиров выглядят так:

личного состава – 28 850 человек ликвидировано;

танков – 1 278 единиц;

боевых бронированных машин – 3 116 единиц;

артиллерийских систем – 596 единиц;

РСЗО – 201 единица;

средств ПВО – 93 единицы;

самолетов – 204 единицы;

вертолетов – 169 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 единицы;

крылатых ракет – 104 единицы;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2178 единиц;

специальной техники – 43 единицы.

При этом в Генеральном штабе ВСУ отметили, что данные приблизительны, поскольку боевые действия продолжаются постоянно и очень интенсивно. Поэтому количество ликвидированных может быть еще больше!

Заметим, российские оккупанты пытались выйти на трассу Бахмут – Лисичанск , чтобы окружить Северодонецк и Лисичанск. Но несмотря на многочисленные попытки, каждый раз получают отпор от украинских военных. И с многочисленными потерями вынуждены отступать.

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