С севера препятствием окружить Северодонецк и Лисичанск стала река Северский Донец. Несмотря на многочисленные попытки переправы через нее, российские захватчики каждый раз получают отпор от военных. И с многочисленными потерями вынуждены отступать.

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Форсировать реку Северский Донец в районе поселка Белогоровка им нужно для того, чтобы выйти на трассу Лисичанск – Бахмут. Это единственная дорога, которая связывает городскую агломерацию Лисичанск – Северодонецк с остальной территории неоккупированной Украины. И ее перерезание значительно усложнит работу украинских защитников.

Об очередной попытке россиян выйти на трассу Лисичанск – Бахмут рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал. Однако где именно была предпринята эта попытка, он не уточнял, сославшись на то, такую информацию должен озвучивать Генштаб ВСУ, а не он.

По словам Павла Кириленко, во время этой пробы выйти на трассу, враг снова понес немалые потери. И был вынужден отступить на свои предыдущие позиции. Хотя в некоторых случаях зафиксировано отступление врага даже дальше, чем откуда оно наступало. О том, какие потери понесли захватчики – пока не сообщается.

Важно! 20 мая во время боевых действий потери российской армии составили 150 убитых . Также украинские военные уничтожили 15 танков и 26 боевых бронированных машин. В целом украинские военные с момента вторжения россиян уничтожили около 28850 оккупантов .

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Что касается самой трассы, то она остается под контролем украинских военных. Но она опасна для передвижения. Ведь российские войска могут ее простреливать.

Активно российские кафиры обстреливают и населенные пункты на этой трассе. В ночь на 21 мая были нанесены авиационные удары как по самому Бахмуту, так и Соледару рядом. К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения.

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