З півночі на перешкоді оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ стала річка Сіверський Донець. Попри численні спроби переправи через неї, російські загарбники кожного разу отримують відсіч від українських військових. І з численними втратами змушені відступати.

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Форсувати річку Сіверський Донець в районі селища Білогорівка їм треба для того, щоб вийти на трасу Лисичанськ – Бахмут. Це єдина дорога, яка наразі пов'язує міську агломерацію Лисичанськ – Сєвєродонецьк з рештою території неокупованої України. І її перерізання значно ускладнить роботу українських захисників.

Про чергову спробу росіян вийти на трасу Лисичанськ – Бахмут розповів очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал. Однак де саме була здійснена ця спроба, він не уточняв, зіславшись на те, о таку інформацію має озвучувати Генштаб ЗСУ, а не він.

За словами Павла Кириленка, під час цієї проби вийти на трасу, ворог знову зазнав чималих втрат. І був змушений відступити на свої попередні позиції. Хоча в деяких випадках зафіксовано відступ ворога навіть далі, аніж звідки він наступав. Про те, яких втрат зазнали загарбники – поки не повідомляється.

Важливо! 20 травня під час бойових дій втрати російської армії становили 150 вбитих осіб. Також українські військові знищили 15 танків та 26 бойових броньованих машин. Загалом українські військові з моменту вторгнення росіян знищили приблизно 28850 окупантів.

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Щодо самої траси, то вона залишається під контролем українських військових. Але вона є небезпечною для пересування. Адже російські війська мають змогу її прострілювати.

Активно російські окупанти обстрілюють і населені пункти на цій трасі. У ніч на 21 травня були завдані авіаційні удари як по самому Бахмуту, так і Соледару поруч. На щастя, обійшлося без жертв серед мирного населення.

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