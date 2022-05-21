Про це розповів під час телемарафону глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Він підкреслив, що жертв внаслідок атаки немає, передає 24 канал.
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Окупанти обстрілюють усю лінію фронту
Ніч минула з обстрілами. Були авіаудари по Соледару та Бахмуту. Є певні руйнування, але жертв, на щастя, немає. Лінія фронту вся обстрілюється,
– підкреслив Кириленко.
Він також додав, що російські військові намагалися вийти на трасу Бахмут – Лисичанськ. Але спроба ця не була успішною для окупантів. Вони не лише зазнали чималих втрат. Наші військові ще й добряче відкинули їх. Причому не на позицію, з якої починалася атака, а ще трохи далі.
Глава ОВА підкреслив, що траса Бахмут – Лисичанськ зараз дійсно повністю перебуває під контролем ЗСУ. Водночас варто розуміти, що вона не є безпечною для пересування. А все тому, що російські військові регулярно її обстрілюють.
Нагадаємо, що російські військові продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні. Зараз вони намагаються взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області. Ба більше, вони намагатимуться зберегти сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.
Яка зараз ситуація на Донбасі: коротко про головне
- Слов'янський напрямок. Тут російські військові прагнуть знову вести наступ. Передовсім їх цікавить форсування тієї самої річки Сіверський Донець. Усе для того, щоб облаштувати переправу через неї.
- Донецький напрямок. Вороги у цій ділянці ведуть активні бойові дії. Причому відразу по кількох різних напрямках. Зокрема, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, а також Курахівському.
- Лиманський напрямок. У Генштабі повідомили, що тут російські загарбники спробують поновити наступ у напрямку Ямпіль – Сіверськ. Знову ж таки, щоб форсувати Сіверський Донець. Там же і дислокується техніка, за допомогою якої будуватимуть переправу.
Додамо, що в Маріуполі російські військові продовжують все підгрібати під свої руки. Вже стало відомо про бажання відновити роботу порту. Для цього загарбники навіть почали процедуру розмінування інфраструктури навколо нього.
Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 21 травня: дивіться відео