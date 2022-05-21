Про це розповів під час телемарафону глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Він підкреслив, що жертв внаслідок атаки немає, передає 24 канал.

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Окупанти обстрілюють усю лінію фронту

Ніч минула з обстрілами. Були авіаудари по Соледару та Бахмуту. Є певні руйнування, але жертв, на щастя, немає. Лінія фронту вся обстрілюється,

– підкреслив Кириленко.

Він також додав, що російські військові намагалися вийти на трасу Бахмут – Лисичанськ. Але спроба ця не була успішною для окупантів. Вони не лише зазнали чималих втрат. Наші військові ще й добряче відкинули їх. Причому не на позицію, з якої починалася атака, а ще трохи далі.

Глава ОВА підкреслив, що траса Бахмут – Лисичанськ зараз дійсно повністю перебуває під контролем ЗСУ. Водночас варто розуміти, що вона не є безпечною для пересування. А все тому, що російські військові регулярно її обстрілюють.

Нагадаємо, що російські військові продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні. Зараз вони намагаються взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області. Ба більше, вони намагатимуться зберегти сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.

Яка зараз ситуація на Донбасі: коротко про головне

Слов'янський напрямок. Тут російські військові прагнуть знову вести наступ. Передовсім їх цікавить форсування тієї самої річки Сіверський Донець. Усе для того, щоб облаштувати переправу через неї.

Тут російські військові прагнуть знову вести наступ. Передовсім їх цікавить форсування тієї самої річки Сіверський Донець. Усе для того, щоб облаштувати переправу через неї. Донецький напрямок. Вороги у цій ділянці ведуть активні бойові дії. Причому відразу по кількох різних напрямках. Зокрема, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, а також Курахівському.

Вороги у цій ділянці ведуть активні бойові дії. Причому відразу по кількох різних напрямках. Зокрема, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, а також Курахівському. Лиманський напрямок. У Генштабі повідомили, що тут російські загарбники спробують поновити наступ у напрямку Ямпіль – Сіверськ. Знову ж таки, щоб форсувати Сіверський Донець. Там же і дислокується техніка, за допомогою якої будуватимуть переправу.

Додамо, що в Маріуполі російські військові продовжують все підгрібати під свої руки. Вже стало відомо про бажання відновити роботу порту. Для цього загарбники навіть почали процедуру розмінування інфраструктури навколо нього.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 21 травня: дивіться відео