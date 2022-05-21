Про це свідчать дані Генштабу за 20 травня. У ранковому зведенні повідомляється про те, що окупанти намагаються відновити роботу порту. Для цього вони вже почали розміновувати інфраструктуру, розташовану поблизу нього.
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Важливо! Російські військові продовжують вести наступ у Східній операційній зоні. Їхня мета – встановити повний контроль над територією як Донецької, так і Луганської областей. Крім того, вони прагнуть утримувати сухопутний коридор з півостровом Крим.
Яка зараз ситуація на фронті: коротко про головне
- Сіверський напрямок. Тут ворог продовжує атакувати наші позиції у населених пунктах Сумщини та Чернігівщини, що поблизу кордону з Росією.
- Слобожанський напрямок. Окупанти намагаються утримати рубежі, які захопили до цього. Крім того, з авіації атакували Циркуни.
- Слов'янський напрямок. Російські військові не полишають спроб наступати. Вони вкотре намагаються облаштувати переправу через Сіверський Донець.
- Донецький напрямок. Ворог веде активні бойові дії відразу по кількох напрямках. Мовиться про Сєвєродонецький, Бахмутський, Авдіївський, а також Курахівський.
- Лиманський напрямок. Тут загарбники прагнуть відновити наступ у напрямку Ямпіль – Сіверськ. Зокрема, планують форсувати Сіверський Донець.
- Запорізький напрямок. Війська країни-агресорки відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
- Південнобузький і Таврійський напрямки. Тут окупанти намагаються утримати позиції, які вони зайняли. Крім того, російські військові посилюють фортифікаційні споруди, а також займаються логістикою.
- Криворізький і Миколаївський напрямки. Окупанти гатять з артилерії по наших військових. Також підсилюються вони новими підрозділами ствольної та реактивної артилерії.
Зауважимо, що російські військові не лише наступають та відходять. Вони ще й зазнають чималих втрат.
Актуальні втрати ворога станом на 20 травня
Від початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ вдалося знищити 28 700 окупантів. Упродовж 19 травня лави "двохсотих" поповнили 200 військових країни-агресорки.
Також вдалося перетворити тисячі одиниць техніки на брухт. Зокрема: 1263 танки, 3090 бойових броньованих машин, 596 артилерійських систем, 200 РСЗВ, 93 одиниці засобів ППО, 204 літаків, 168 гелікоптерів, 13 кораблів, а також 103 крилатих ракет.
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