Про це свідчать дані Генштабу за 20 травня. У ранковому зведенні повідомляється про те, що окупанти намагаються відновити роботу порту. Для цього вони вже почали розміновувати інфраструктуру, розташовану поблизу нього.

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Важливо! Російські військові продовжують вести наступ у Східній операційній зоні. Їхня мета – встановити повний контроль над територією як Донецької, так і Луганської областей. Крім того, вони прагнуть утримувати сухопутний коридор з півостровом Крим.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко про головне

Сіверський напрямок. Тут ворог продовжує атакувати наші позиції у населених пунктах Сумщини та Чернігівщини, що поблизу кордону з Росією.

Тут ворог продовжує атакувати наші позиції у населених пунктах Сумщини та Чернігівщини, що поблизу кордону з Росією. Слобожанський напрямок. Окупанти намагаються утримати рубежі, які захопили до цього. Крім того, з авіації атакували Циркуни.

Окупанти намагаються утримати рубежі, які захопили до цього. Крім того, з авіації атакували Циркуни. Слов'янський напрямок. Російські військові не полишають спроб наступати. Вони вкотре намагаються облаштувати переправу через Сіверський Донець.

Російські військові не полишають спроб наступати. Вони вкотре намагаються облаштувати переправу через Сіверський Донець. Донецький напрямок. Ворог веде активні бойові дії відразу по кількох напрямках. Мовиться про Сєвєродонецький, Бахмутський, Авдіївський, а також Курахівський.

Ворог веде активні бойові дії відразу по кількох напрямках. Мовиться про Сєвєродонецький, Бахмутський, Авдіївський, а також Курахівський. Лиманський напрямок. Тут загарбники прагнуть відновити наступ у напрямку Ямпіль – Сіверськ. Зокрема, планують форсувати Сіверський Донець.

Тут загарбники прагнуть відновити наступ у напрямку Ямпіль – Сіверськ. Зокрема, планують форсувати Сіверський Донець. Запорізький напрямок. Війська країни-агресорки відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Війська країни-агресорки відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Південнобузький і Таврійський напрямки. Тут окупанти намагаються утримати позиції, які вони зайняли. Крім того, російські військові посилюють фортифікаційні споруди, а також займаються логістикою.

Тут окупанти намагаються утримати позиції, які вони зайняли. Крім того, російські військові посилюють фортифікаційні споруди, а також займаються логістикою. Криворізький і Миколаївський напрямки. Окупанти гатять з артилерії по наших військових. Також підсилюються вони новими підрозділами ствольної та реактивної артилерії.

Зауважимо, що російські військові не лише наступають та відходять. Вони ще й зазнають чималих втрат.

Актуальні втрати ворога станом на 20 травня

Від початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ вдалося знищити 28 700 окупантів. Упродовж 19 травня лави "двохсотих" поповнили 200 військових країни-агресорки.

Також вдалося перетворити тисячі одиниць техніки на брухт. Зокрема: 1263 танки, 3090 бойових броньованих машин, 596 артилерійських систем, 200 РСЗВ, 93 одиниці засобів ППО, 204 літаків, 168 гелікоптерів, 13 кораблів, а також 103 крилатих ракет.

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