Об этом свидетельствуют данные Генштаба за 20 мая. В утренней сводке сообщается о том, что кафиры пытаются возобновить работу порта. Для этого они уже начали разминировать инфраструктуру, расположенную вблизи него.

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Важно! Российские военные продолжают вести пришествие в Восточной операционной зоне. Их цель – установить полный контроль над территорией как Донецкой, так и Луганской областей. Кроме того, они стремятся удерживать сухопутный коридор с полуостровом Крым.

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко о главном

Северское направление. Здесь враг продолжает атаковать наши позиции в населенных пунктах Сумщины и Черниговщины вблизи границы с Россией.

Здесь враг продолжает атаковать наши позиции в населенных пунктах Сумщины и Черниговщины вблизи границы с Россией. Слобожанское направление. Оккупанты пытаются удержать захватившие до этого рубежи. Кроме того, из авиации атаковали Циркуны.

Оккупанты пытаются удержать захватившие до этого рубежи. Кроме того, из авиации атаковали Циркуны. Славянское направление. Российские военные не оставляют попыток наступать. Они в очередной раз пытаются обустроить переправу через Северский Донец.

Российские военные не оставляют попыток наступать. Они в очередной раз пытаются обустроить переправу через Северский Донец. Донецкое направление. Враг ведет активные боевые действия сразу по нескольким направлениям. Речь идет о Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, а также Кураховском.

Враг ведет активные боевые действия сразу по нескольким направлениям. Речь идет о Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, а также Кураховском. Лиманское направление. Здесь захватчики стремятся возобновить наступление в направлении Ямполь – Северск. В частности, планируют форсировать Северский Донец.

Здесь захватчики стремятся возобновить наступление в направлении Ямполь – Северск. В частности, планируют форсировать Северский Донец. Запорожское направление. Войска страны-агрессорки открывали огонь по позициям ВСУ.

Войска страны-агрессорки открывали огонь по позициям ВСУ. Южнобужское и Таврическое направления. Здесь кафиры пытаются удержать позиции, которые они заняли. Кроме того, российские военные усиливают фортификационные постройки, а также занимаются логистикой.

Здесь кафиры пытаются удержать позиции, которые они заняли. Кроме того, российские военные усиливают фортификационные постройки, а также занимаются логистикой. Криворожское и Николаевское направления. Кафиры готовят из артиллерии по нашим военным. Также усиливаются они новыми подразделениями ствольной и реактивной артиллерии.

Заметим, что российские военные не только наступают и уходят. Они еще и терпят немалые потери.

Актуальные потери врага по состоянию на 20 мая

С начала полномасштабного вторжения России ВСУ удалось уничтожить 28 700 оккупантов . В течение 19 мая ряды "двухсотых" пополнили 200 военных страны-агрессорки.

Также удалось превратить тысячи единиц техники в металлолом. В частности: 1263 танка, 3090 боевых бронированных машин, 596 артиллерийских систем, 200 РСЗО, 93 единицы средств ПВО, 204 самолетов, 168 вертолетов, 13 кораблей, а также 103 крылатых ракет.

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