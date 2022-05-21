Россия бросила все силы, чтобы захватить Северодонецк

Об этом в эфире "FreeДОМ" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает 24 канал. Он заявил, что ситуация в Луганской области только усугубляется.

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Гайдай отметил, что Россия бросила все силы, чтобы захватить Северодонецк или отрезать Луганскую область по трассе Лисичанск – Бахмут.

За последние дни количество обстрелов Северодонецка увеличилось в разы. Город просто уничтожают, как прежде уничтожали Рубежное или Попасную,

– сказал глава Луганской ОВА.

Гайдай напомнил, что российские военные 21 мая с использованием артиллерии разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском. По его словам, по этому мосту возили гуманитарную помощь в Северодонецк и вывозили людей.

Вместе с тем, как отметил Гайдай, есть хорошая новость. Российские пропагандисты сняли сюжет о том, как кафиры разрушили мост и тем самым помогли Вооруженным Силам Украины нанести огню по врагу. Благодаря сюжету удалось уничтожить вражеский "Пион" , разрушивший мост.

Россияне обстреливают дороги для эвакуации

Глава Луганской ОВА отметил, что ситуация с эвакуацией из Северодонецка намного ухудшается. По его словам, дороги для вывоза людей есть, но они сильно обстреливаются.

Несмотря на это, украинские спасатели не останавливаются. Гайдай напомнил, что 21 мая удалось вывезти 57 человек из Белогоровки, Лисичанска и Северодонецка. Также туда ввезли гуманитарную помощь.

Россия пытается захватить Луганщину: что известно

Вооруженные силы России непрерывно гонят по Луганской области, уничтожая гражданскую инфраструктуру. В настоящее время Украина контролирует только 10% территории в Луганской области.

Россия сосредоточила свои силы на захвате Северодонецка. Как сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, бои за город продолжаются днем и ночью .

20 мая войска агрессора нанесли удар по школе в Северодонецке , в результате чего трое гражданских погибли. Всего 20 мая от рук оккупантов в Луганской области погибли 6 человек.

Следует отметить, что в подконтрольных Украине территориях Луганской области проблемы с базовыми потребностями. Недавно в Северодонецке удалось возобновить газоснабжение . В то же время, регион остался без электроснабжения и воды.

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