Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, специалисты смогли отремонтировать магистральный газопровод возле Северодонецка. Они проверили его герметичность и открыли задвижку: теперь в большинстве районов города есть голубое топливо.

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С электричеством и водой ситуация хуже

Населённые пункты Луганщины остаются без электроснабжения. Восстановить его очень сложно. Это реально будет сделать только после завершения активных боевых действий.

Также луганские энергетики уже получили важное электрооборудование, переданное партнерами из Польши. Они ввезли в Украину 20 вагонов с важными материалами. Впоследствии его используют для возобновления подачи электричества.

Две первые партии помощи уже распределены и переданы операторам систем распределения в Киевской, Одесской, Запорожской, Луганской, Черниговской, Николаевской, Сумской областях. Третья партия ожидает распределения и передачи в регионы, – рассказал Сергей Гайдай.

В Луганской области сейчас нет централизованного водоснабжения. Однако представители ОВА и спасатели наладили доставку для местных жителей: только за 20 мая они развезли 72 тонны воды.

Какая ситуация в Луганской области

На последние недели украинские военные контролируют около 10% Луганской области. Для сравнения – на 11 марта ВСУ "держали" 30% региона. Это нормально , ведь россияне буквально бросили все силы на то, чтобы захватить регион. Однако Вооруженные Силы Украины все еще отчаянно обороняются против оккупантов.

У россиян вполне понятен план – захватить Северодонецк и Лисичанск. А также перерезать стратегически важную трассу Лисичанск – Бахмут, по которой эвакуируют людей и доставляют помощь украинским войскам. Стоит добавить, что кафиры пытаются выполнить эту задачу уже несколько недель.

Но им ничего не удается. Для этого они неоднократно пытались форсировать реку Северский Донец, где уже потеряли значительное количество живой силы и техники . Доходит до того, что тамошние войска просто отказываются делать переправу через реку.

Захватчики регулярно обстреливают мирные города Луганщины. Только за 20 мая они повредили около 50 жилых домов в разных населенных пунктах: в Лисичанске – 23 здания, в Привиле – 16, в Северодонецке – 5. Многие дома разрушены в селах Горной и Попаснянской общин, где работает вражеская авиация. Там подсчитать точное количество разрушений сложно.

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