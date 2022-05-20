Сегодня, 20 мая, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что утром российские захватчики обстреляли школу в Северодонецке. Там от вражеских атак скрывались люди, передает 24 канал.

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Три человека погибли на месте

Руководитель области добавил, что от обстрелов кафиров на месте уже погибли по меньшей мере три человека.

Утром орки из артиллерии попали в Северодонецкую школу, где в укрытии находились люди. Более 200 человек, много детей,

– сказал Гайдай.

По его словам, полиция Луганщины сейчас пытается перевезти людей в другое укрытие. Также Гайдай призывает людей, которые не были эвакуированы и решили оставаться в области, постоянно находиться в укрытиях.

Авиаудар по школе в Белогоровке

Напомним, что 8 мая кафиры уже атаковали помещение школы в Белогоровке, что на Луганщине. Там в подвалах прятались люди. На здание российские захватчики сбросили сверхтяжелую бомбу, поэтому школа была полностью разрушена, а сам взрыв произошел внутри.

Удар был настолько тяжелым, что не оставил находившимся в школе людям шансов спастись – большинство из них погибли.

По данным главы Луганской ОВ, в школе находились ориентировочно 90 человек: 27 выжили, 60, вероятнее всего, погибли. О трагическом событии говорил в тот день и Президент Украины Владимир Зеленский. Он подтвердил смерть по меньшей мере 60 мирных жителей , которые скрывались от обстрелов в помещении школы.

За сутки в Луганской области погибли 13 человек

За предыдущие сутки, 19 мая, кафиры обстреляли множество домов в Луганской области, в результате которых возникали массовые пожары. Всего за прошедшие сутки погибли 13 человек.

Местами от обстрелов выгорали целые улицы, в том числе в Нирково сгорело 5 жилищных хозяйств подряд. В Золотом вчера горели 6 построек, во Врубовке – 3, еще 3 – в Рубежном. В некоторых населенных пунктах невозможно вести подсчет ни разрушенных домов, ни погибших жителей, ведь там продолжаются боевые действия.

Также вчера российские захватчики штурмовали Северодонецк, но безуспешно. С большими потерями врагу пришлось отступить.

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