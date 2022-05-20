Сьогодні, 20 травня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що вранці російські загарбники обстріляли школу в Сєвєродонецьку. Там від ворожих атак переховувалися люди, передає 24 канал.

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Троє людей загинули на місці

Очільник області додав, що від обстрілів окупантів на місці вже загинули щонайменше три людини.

Зранку орки з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Більше 200 осіб, багато дітей,

– сказав Гайдай.

За його словами, поліція Луганщини зараз намагається перевезти людей до іншого укриття. Також Гайдай закликає людей, які не евакуювались та вирішили залишатись в області, постійно перебувати в укриттях.

Авіаудар по школі в Білогорівці

Нагадаємо, що 8 травня окупанти вже атакували приміщення школи на у Білогорівці, що на Луганщині. Там у підвалах ховалися люди. На будівлю російські загарбники скинули надважку бомбу, тому школа повністю зруйнована, а сам вибух відбувся всередині.

Удар був настільки важким, що не залишив людям, які перебували у школі, шансів врятуватись – більшість із них загинули.

За даними очільника Луганської ОВА, у школі перебували орієнтовно 90 людей: 27 вижили, 60, найімовірніше, загинули. Про трагічну подію говорив у вечір того дня і Президент України Володимир Зеленський. Він підтвердив смерть щонайменше 60 мирних мешканців, які всього лише ховались від обстрілів у приміщенні школи.

За добу на Луганщині загинули 13 людей

За попередню добу, 19 травня, окупанти обстріляли безліч будинків в Луганській області, внаслідок яких виникали масові пожежі. Загалом лише впродовж минулої доби загинули 13 людей.

Місцями від обстрілів вигорали цілі вулиці, зокрема в Нирковому згоріло 5 житлових господарств поспіль. В Золотому вчора горіли 6 будівель, у Врубівці – 3, ще 3 – в Рубіжному. У деяких населених пунктах неможливо вести підрахунок ані зруйнованих будинків, ані загиблих мешканців, адже там тривають бойові дії.

Також вчора російські загарбники штурмували Сєвєродонецьк, проте безуспішно. З великими втратами ворогу довелось відступили.

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