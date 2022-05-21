В Северодонецке, Лисичанске и Белогоровке – очень горячо

Глава луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что 21 мая удалось эвакуировать 57 мирных людей.

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Для нас важна каждая спасенная жизнь,

– написал он в социальных сетях.

Глава Луганской ОВА сообщил, что в Северодонецке, Лисичанске и Белогоровке сейчас очень горячо. Сообщается, что кафиры не прекращают обстрелы даже на час.

По словам Сергея Гайдая, вооруженные силы России используют артиллерию день и ночь.

"Для нас важна каждая жизнь из 57 спасенных из этих населенных пунктов сегодня. Они целые и уже в безопасности", - написал он и добавил фотографию эвакуации.



В Луганской области удалось эвакуировать 57 человек / Фото с телеграмму Сергея Гайдая

Ситуация в Луганской области становится напряженнее

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