У Сєвєродонецьку, Лисичанську та Білогорівці – дуже гаряче
Очільник луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 21 травня вдалося евакуювати 57 мирних людей.
До речі Окупанти вдруге зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом
Для нас важливе кожне врятоване життя,
– написав він у соціальних мережах.
Глава Луганської ОВА повідомив, що у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Білогорівці зараз дуже гаряче. Повідомляється, що окупанти не припиняють обстріли навіть на годину.
За словами Сергія Гайдая, збройні сили Росії застосовують артилерію вдень і вночі.
"Для нас важливе кожне життя із 57 врятованих із цих населених пунктів сьогодні. Вони цілі і вже в безпеці", – написав він та додав світлину евакуації.
На Луганщині вдалося евакуювати 57 людей / Фото з телеграму Сергія Гайдая
Ситуація на Луганщині стає напруженішою
- Нещодавно Сергій Гайдай повідомляв, що ситуація на Луганщині стає складнішою та більш напруженою. За словами глави Луганської ОВА, найближчим часом Росія кине на цей напрямок велику кількість техніки та військ.
- На підтвердження слів Гайдая свідчить те, що раніше стало відомо, що російські окупанти розмістили в Луганській області близько 15 вертольотів.
- Наразі Україна контролює 10% території на Луганщині. Збройні сили Росії сконцентрували свої сили на захопленні Сєвєродонецька. Сергій Гайдай інформував, що бої за місто тривають вдень і вночі. За його словами, окупанти намагаються вщент знищити Сєвєродонецьк.
- Війська Росії 20 травня обстріляли школу в Сєвєродонецьку, де переховувалися мирні люди. На жаль, троє цивільних загинули внаслідок обстрілу.
- Повідомлялося, що протягом 20 травня від рук окупантів на Луганщині загинуло 6 людей.
- Також глава Луганської ОВА інформував, що окупанти хочуть захопити трасу Лисичанськ – Бахмут, щоб "відрізати" Луганську область.
- Попри безперервні обстріли українська влада продовжує евакуйовувати мирне населення. Зокрема, 20 травня з Луганщини вдалося вивезти 38 людей, серед яких – 12 діти.
Варте уваги – Рубіжне зараз повторює долю Маріуполя, – Гайдай: дивіться відео