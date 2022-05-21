У Сєвєродонецьку, Лисичанську та Білогорівці – дуже гаряче

Очільник луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 21 травня вдалося евакуювати 57 мирних людей.

До речі Окупанти вдруге зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом

Для нас важливе кожне врятоване життя,

– написав він у соціальних мережах.

Глава Луганської ОВА повідомив, що у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Білогорівці зараз дуже гаряче. Повідомляється, що окупанти не припиняють обстріли навіть на годину.

За словами Сергія Гайдая, збройні сили Росії застосовують артилерію вдень і вночі.

"Для нас важливе кожне життя із 57 врятованих із цих населених пунктів сьогодні. Вони цілі і вже в безпеці", – написав він та додав світлину евакуації.



На Луганщині вдалося евакуювати 57 людей / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Ситуація на Луганщині стає напруженішою

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