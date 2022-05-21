На Луганщині евакуювали 38 людей, серед них – 12 дітей

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він додав, що серед евакуйованих були 12 дітей.
Зауважте Окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку, де переховувалися люди: троє загиблих
З Луганщини евакуювали 38 людей
Гайдай розповів, що поліція Луганської області 20 травня змогла знову проїхати до Білогорівки та забрати 8 людей. Також евакуювалися жителі Лисичанська та Сєвєродонецька. Зокрема, 12 людей вирішили їхати зі школи, яку російські окупанти обстріляли зранку в Сєвєродонецьку.
Хто відмовився від евакуації – перемістили до інших укриттів міста. Загалом вивезли 38 людей, з них 12 дітей. Всі вже в безпеці,
– додав голова ОВА.
Гайдай закликав усіх, хто перебуває в населених пунктах Луганщини, залишатися в укриттях, адже російські окупанти продовжують обстрілювати область.
На Луганщині евакуювали 38 людей / Луганська ОВА
Варто прочитати На Донбасі імітують пожежі, щоб спіймати тих, хто ховається від мобілізації
Коротко про ситуацію на Луганщині
- Російські загарбники продовжують безперервно обстрілювати населені пункти Луганщини. Ворог зосередив свої окупаційні війська саме у цьому регіоні.
- Росія кинула усі сили, аби захопити Сєвєродонецьк та взяти під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут.
- Також у Луганській ОВА розповіли, що Україна контролює лише 10% території області. Загалом під контролем ЗСУ перебувають 42 населені пункти.
- Окрім цього, Росія створює на Луганщині гуманітарну катастрофу. Через обстріли область повністю залишилася без світла. Також майже у всіх населених пунктах немає води та газу.
- Упродовж 19 травня російські військові зруйнували на Луганщині безліч житлових будинків. Загалом за добу загинули 13 людей.
- Внаслідок ворожих обстрілів виникали масові пожежі. Подекуди вигорали цілі вулиці. Зокрема, у Нирковому вигоріли 5 житлових господарств, в Золотому – 6 будівель, у Врубівці – 3 та ще 3 – в Рубіжному. Наразі неможливо порахувати пошкодження у Тошківці, адже там тривають бойові дії.
- Водночас українські захисники підірвали мости біля Рубіжного. Такі дії наших бійців допомогли зупинити наступ військ агресора на Сєвєродонецьк і Лисичанськ.
Варто подивитися – загарбники знищили палац культури у Лозовій ракетним ударом