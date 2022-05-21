Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він додав, що серед евакуйованих були 12 дітей.

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З Луганщини евакуювали 38 людей

Гайдай розповів, що поліція Луганської області 20 травня змогла знову проїхати до Білогорівки та забрати 8 людей. Також евакуювалися жителі Лисичанська та Сєвєродонецька. Зокрема, 12 людей вирішили їхати зі школи, яку російські окупанти обстріляли зранку в Сєвєродонецьку.

Хто відмовився від евакуації – перемістили до інших укриттів міста. Загалом вивезли 38 людей, з них 12 дітей. Всі вже в безпеці,
– додав голова ОВА.

Гайдай закликав усіх, хто перебуває в населених пунктах Луганщини, залишатися в укриттях, адже російські окупанти продовжують обстрілювати область.

На Луганщині евакуювали 38 людей, серед них – 12 дітей
На Луганщині евакуювали 38 людей / Луганська ОВА

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Коротко про ситуацію на Луганщині

  • Російські загарбники продовжують безперервно обстрілювати населені пункти Луганщини. Ворог зосередив свої окупаційні війська саме у цьому регіоні.
  • Росія кинула усі сили, аби захопити Сєвєродонецьк та взяти під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут.
  • Також у Луганській ОВА розповіли, що Україна контролює лише 10% території області. Загалом під контролем ЗСУ перебувають 42 населені пункти.
  • Окрім цього, Росія створює на Луганщині гуманітарну катастрофу. Через обстріли область повністю залишилася без світла. Також майже у всіх населених пунктах немає води та газу.
  • Упродовж 19 травня російські військові зруйнували на Луганщині безліч житлових будинків. Загалом за добу загинули 13 людей.
  • Внаслідок ворожих обстрілів виникали масові пожежі. Подекуди вигорали цілі вулиці. Зокрема, у Нирковому вигоріли 5 житлових господарств, в Золотому – 6 будівель, у Врубівці – 3 та ще 3 – в Рубіжному. Наразі неможливо порахувати пошкодження у Тошківці, адже там тривають бойові дії.
  • Водночас українські захисники підірвали мости біля Рубіжного. Такі дії наших бійців допомогли зупинити наступ військ агресора на Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

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