На Луганщині евакуювали 38 людей, серед них – 12 дітей

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він додав, що серед евакуйованих були 12 дітей.

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З Луганщини евакуювали 38 людей

Гайдай розповів, що поліція Луганської області 20 травня змогла знову проїхати до Білогорівки та забрати 8 людей. Також евакуювалися жителі Лисичанська та Сєвєродонецька. Зокрема, 12 людей вирішили їхати зі школи, яку російські окупанти обстріляли зранку в Сєвєродонецьку.

Хто відмовився від евакуації – перемістили до інших укриттів міста. Загалом вивезли 38 людей, з них 12 дітей. Всі вже в безпеці,

– додав голова ОВА.

Гайдай закликав усіх, хто перебуває в населених пунктах Луганщини, залишатися в укриттях, адже російські окупанти продовжують обстрілювати область.



На Луганщині евакуювали 38 людей / Луганська ОВА

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Коротко про ситуацію на Луганщині

Російські загарбники продовжують безперервно обстрілювати населені пункти Луганщини. Ворог зосередив свої окупаційні війська саме у цьому регіоні.

Росія кинула усі сили, аби захопити Сєвєродонецьк та взяти під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут.

Також у Луганській ОВА розповіли, що Україна контролює лише 10% території області. Загалом під контролем ЗСУ перебувають 42 населені пункти.

Окрім цього, Росія створює на Луганщині гуманітарну катастрофу. Через обстріли область повністю залишилася без світла. Також майже у всіх населених пунктах немає води та газу.

Упродовж 19 травня російські військові зруйнували на Луганщині безліч житлових будинків. Загалом за добу загинули 13 людей.

Внаслідок ворожих обстрілів виникали масові пожежі. Подекуди вигорали цілі вулиці. Зокрема, у Нирковому вигоріли 5 житлових господарств, в Золотому – 6 будівель, у Врубівці – 3 та ще 3 – в Рубіжному. Наразі неможливо порахувати пошкодження у Тошківці, адже там тривають бойові дії.

Водночас українські захисники підірвали мости біля Рубіжного. Такі дії наших бійців допомогли зупинити наступ військ агресора на Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

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