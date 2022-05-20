"Друга армія світу" продовжує зазнавати чималих втрат серед особового складу на війні в Україні. Тож її керівництво продовжує шукати людей, які б зголосилися йти на фронт. Для цього влаштовують імітації пожеж, розповідають джерела 24 каналу у спецслужбах.

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Планують мобілізувати 15 тисяч чоловіків

Дані розвідки свідчать про те, що на Донбасі планують мобілізувати чимало чоловіків. Мовиться про 15 тисяч мешканців як Донеччини, так і Луганщини. Принаймні про це свідчить документ, надісланий "зверху" керівництву окупованих територій.

У Росії чудово розуміють, що корупція процвітає також на території ОРДЛО. Тож для виконання плану з набору чоловіків на війну ухвалили жорсткіші міри. У військкоматах тепер працюють не лише комісари, а й співробітники ФСБ. Вони контролюють, щоб жоден мешканець не прослизнув повз службу.

Ясна річ, що ніхто не очікує максимальної активності у військкоматах. Тож ці самі "поліцейські", а також співробітники установ ходять по квартирах. Роблять це в абсолютно всіх містах, які зараз перебувають під окупацією.

Чоловіків буквально "викурюють" з квартир

Щоб у чоловіків не було спокуси прикинутися вдома, що їх немає вдома, окупанти придумали хитрий план. Причому ніхто нічого не підпалює у прямому сенсі. Для вдавання справжньої пожежі використовують димову шашку. Її окупанти закидують у під'їзд багатоповерхового будинку та починають голосити про пожежу.

Звичайно ж, задля збереження свого життя, з помешкань вибігають геть усі. В тому числі чоловіки, на яких у військкоматі так чекають. Тут їх і затримують, щоб згодом відправити у ролі гарматного м'яса на війну в Україні.

На Донеччині затримують "елітних" бойовиків

У спецслужбах 24 каналу повідомили про те, що терористи з ОРДЛО починають масово здаватися. Вони бачать злочини, які чинить країна-агресорка та починають висловлювати сумнів щодо того, чи дійсно вона "прийшла допомагати народу Донбасу".

Підсилили ці роздуми руйнування мирних міст російськими військовими. Тож ті, хто впродовж восьми років протистояв українським військовим на Луганщині та Донеччині, починають складати зброю та втікати. Причому мовиться не про добровольців, а досвідчених бойовиків. І не про одиниці, а про цілі угруповання.

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