Сообщение между Северодонецком и Лисичанском до сих пор есть
О том, что оккупанты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском, 21 мая сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Стоит внимания "Ничего было лезть я в наше Рубежное": Гайдай показал, как ВСУ уничтожают врага
По словам Гайдая, можно сделать вывод, что вооруженные силы России взорвали мост в субботу, 21 мая. Глава Луганской ОВА подчеркнул, что это уже второй раз россияне подрывают этот мост.
В июле 2014 года при освобождении лисичанска боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено. Мост был восстановлен в 2016 году. Сегодня история повторилась,
– сообщил Гайдай.
Он заявил, что сообщение между Северодонецком и Лисичанском до сих пор есть. Также Гайдай опубликовал фото разрушенного моста.
Россияне разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском / Фото из телеграма Сергея Гайдая
Что известно о ситуации в Луганской области
- Военные России сконцентрировали свои силы на захвате Северодонецка, который уничтожается как Мариуполь. Сергей Гайдай информировал, что бои за город продолжаются днем и ночью .
- Только в течение 20 мая от рук оккупантов в Луганской области погибли 6 человек. Россияне бьют по гражданской инфраструктуре. В частности, войска агрессора обстреляли школу в Северодонецке, где скрывались мирные люди.
- Глава Луганской ОВА информировал, что россияне хотят захватить трассу Лисичанск – Бахмут. Цель врага, по словам Гайдая, отрезать Луганскую область.
- Также Гайдай сообщал, что в ближайшее время ситуация в Луганской области станет более сложной и напряженной. Ожидается, что Россия бросит на это направление множество техники и войск. Ранее стало известно, что оккупанты разместили в области около 15 вертолетов.
- В то же время в Офисе Президента заявили, что ситуация на фронте в Луганской области изменится. Россиянам придется обороняться, если они не смогут выйти на границы области.
Кстати – Буданов: Путин в тупике, не может ни закончить войну, ни выиграть: смотрите видео