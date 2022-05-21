Сообщение между Северодонецком и Лисичанском до сих пор есть

О том, что оккупанты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском, 21 мая сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По словам Гайдая, можно сделать вывод, что вооруженные силы России взорвали мост в субботу, 21 мая. Глава Луганской ОВА подчеркнул, что это уже второй раз россияне подрывают этот мост.

В июле 2014 года при освобождении лисичанска боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено. Мост был восстановлен в 2016 году. Сегодня история повторилась,

– сообщил Гайдай.

Он заявил, что сообщение между Северодонецком и Лисичанском до сих пор есть. Также Гайдай опубликовал фото разрушенного моста.



Россияне разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском / Фото из телеграма Сергея Гайдая

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