Однако украинские воины в Рубежном недавно уничтожили российского оккупанта вместе с его грузовиком. Эпическое видео обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Важно Рубежное разделило судьбу Мариуполя: промышленный город, а во дворах – кладбища

Это называется – нечего было толкаться в наше Рубежное! Да будет с каждым, кто убивал наших людей и разрушал наши города! Орки сейчас, говорят, в наших банях отмываются. Может, сделать "легкую пару" с огоньком?
– прокомментировал сообщение Гайдай и выразил благодарность Нацгвардии Украины.

Украинские воины уничтожают оккупанта вместе с его грузовиком: смотрите видео

Какая сейчас ситуация в Рубежном: последние новости

  • Россияне продолжают постоянно обстреливать Луганщину. Россия сосредоточила свои войска именно в этом регионе.
  • Рубежное кафиры разрушили до основания. Известно, что уцелевших построек в городе уже не осталось. Многие дома восстановить невозможно.
  • Тем временем людей хоронят прямо во дворах. Теперь там вместо детских площадок – кладбища.
  • Кроме того, Россия создает гуманитарную катастрофу в регионе. Из-за обстрелов Луганщина полностью осталась без света . Также почти во всех населенных пунктах нет воды и газа.

Вас это может заинтересовать – СБУ освободила из плена сына военного: смотрите видео