Неудавшиеся атаки врага

Каждый метр украинской земли дается врагу со значительными потерями. Иногда даже большое количество потерь не дает возможность продвинуться вперед. И тогда российские кафиры вынуждены отступать на прежние позиции.

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На Бахмутском направлении российские кафиры понесли потери в районе населенного пункта Александрополье. Поэтому их наступление не удалось. На этом же направлении при поддержке артиллерии и минометов оккупанты проводили наступательные действия в районе населенного пункта Выскрива. Также пытались улучшить тактическое положение своих подразделений недалеко от Владимировки и Васильевки.

Еще один поселок, где враг понес потери и был вынужден отступить – Веселое, что на Авдеевском направлении. Там кафиры вели наступление при поддержке артиллерии.

Неудачное наступление на Северодонецк

На Донецком и Луганском направлениях в четверг, 19 мая, отбиты четырнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, четырнадцать единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа "Орлан-10".

По данным генштаба ВСУ, враг свою главную наступательную операцию сосредоточил вокруг населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Именно эти города он хочет сейчас захватить. Потому и были попытки неоднократно переправиться через реку Северский Донец в районе поселка Белогоровки. Это бы перерезало трассу Лисичанск – Бахмут и значительно усложнило работу украинских защитников.

Но предыдущие попытки оказались не только неудачными, но и катастрофическими для русской армии захватчиков. Там погибли как минимум 500 кафиров и около 100 единиц военной техники были уничтожены.

Очередная попытка наступления на Северодонецк тоже оказалась неудачной. И после потерь враг был вынужден отступить. Сейчас продолжаются боевые действия к югу от Лисичанска в районе населенного пункта Тошковка.

Где еще враг пытается наступать

На Кураховском направлении враг вел наступление в районах Новомихайловки и Александровки, успеха не имел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях в районе населенного пункта Новодаровка понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

В Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивает на содержании занятых рубежей. Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терново и Веселое.