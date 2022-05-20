Невдалі атаки ворога

Кожен метр української землі дається ворогу зі значними втратами. Інколи навіть чимала кількість втрат не дає можливість просунутися вперед. І тоді російські окупанти змушені відступати на попередні позиції.

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На Бахмутському напрямку російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Олександропілля. Тож їх наступ не вдався. На цьому ж напрямку за підтримки артилерії та мінометів, окупанти проводили наступальні дії в районі населеного пункту Вискрива. Також намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів неподалік Володимирівки та Василівки.

Ще одне селище, де ворог зазнав втрат і був змушений відступити – Веселе, що на Авдіївському напрямку. Там окупанти вели наступ за підтримки артилерії.

Невдалий наступ на Сєвєродонецьк

На Донецькому та Луганському напрямках в четвер, 19 травня, відбито чотирнадцять атак ворога, знищено вісім танків, чотирнадцять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА типу "Орлан-10".

За даними генштабу ЗСУ, ворог головну свою наступальну операцію зосередив навколо населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Саме ці міста він прагне зараз захопити. Тому і були спроби неодноразово переправитися через річку Сіверський Донець в районі селища Білогорівки. Це б перерізало трасу Лисичанськ – Бахмут і значно ускладнило роботу українських захисників.

Але попередні спроби виявилися не лише невдалими, але й катастрофічними для російської армії загарбників. Там загинуло як мінімум 500 окупантів та близько 100 одиниць військової техніки було знищено.

Чергова спроба наступу на Сєвєродонецьк теж виявилася невдалою. І після втрат, ворог був змушений відступити. Тож зараз тривають бойові дії на південь від Лисичанська в районі населеного пункту Тошківка.

Де ще ворог намагається наступати

На Курахівському напрямку ворог вів наступ в районах Новомихайлівки та Олександрівки, успіху не мав.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках в районі населеного пункту Новодарівка зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Тривали бойові дії в районі населених пунктів Тернова та Веселе.