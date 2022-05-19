Російське командування не рахує кількість загиблих та поранених навіть у своєму війську, а про "армію" "республік" і взагалі не йдеться. Веденням якоїсь статистики, за даними джерел 24 каналу в розвідці, займаються у керівництві так званих "ДНР" та "ЛНР". Відповідні звіти колаборанти подають російським генералам.

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Кількість загиблих та поранених на фронті Пушилін, Пасічник та їх поплічники ретельно приховують, оскільки навіть ті цифри, які є, можуть призвести до бунтів.

Реальної кількості загиблих ніхто не знає, але наявні цифри шокують

Згідно з документами, які роздобули українські розвідники, з початку повномасштабних бойових дій до 12 травня включно на фронтах загинули 17 247 мобілізованих в ОРДЛО. Ще 8 931 особа отримала поранення.

До цієї статистики включили лише тих "двохсотих", яких витягли з поля бою. Росіяни та бойовики зазвичай подібним не займаються, тому реальна кількість втрат може бути значно більшою.

Крім того, згідно з документацією, майже кожне поранення на полі бою призводить до смерті мобілізованого. Через ненадання вчасної та кваліфікованої медичної допомоги, відсутності засобів зупинки кровотечі та взагалі небажання командування рятувати "трьохсотих" кількість загиблих значно перевищує цифру поранених.

Для суспільства всі цифри ділять на 10

Нещодавно у місцевих спільнотах у російських соцмережах з'явилася таблиця з нібито кількістю загиблих та поранених серед мобілізованих. Згідно з оцінками розвідників, поява подібних таблиць у загальному доступі – контрольований вкид для того, аби заспокоїти жителів окупованої частини Донбасу.



"Офіційні" втрати серед мобілізованих на Донбасі / Фото з російських соцмереж

Однак майже всі зазначені у таблиці цифри були спеціально зменшені щонайменше у 10 разів. Готував публікацію спотвореної статистики один з працівників ФСБ, який курує інформаційний напрямок на окупованих Росією територіях Донбасу. Використовуючи наявні дані, російський спецслужбіст вносив у таблицю правки, які можна опублікувати на загал.



Реальна статистика, яку надають російському командуванню / Фото джерел 24 каналу у розвідці

Роблять все, аби поранені поверталися на фронт

Крім того, російські загарбники отримали наказ повертати всіх легкопоранених мобілізованих на війну. Якщо раніше з прифронтових госпіталів та лікарень тих, кому пощастило вижити, відправляли доліковуватися у медичні заклади за місцем прописки, то зараз ситуація змінилася.

Зрозумівши, що у рідному місті мобілізовані з легкістю отримують довідки про інвалідність та непридатність для участі у бойових діях, керівники так званих "ДНР" та "ЛНР" видали наказ про те, що поранені мають проходити медкомісію лише у тому закладі, де їх оперували. Лікарні прифронтових міст при цьому отримали розпорядження про визнання придатними всіх без виключення мобілізованих, які пройшли курс лікування після поранення чи травми.