Однак українські воїни в Рубіжному нещодавно знищили російського окупанта разом з його вантажівкою. Епічне відео оприлюднив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Важливо Рубіжне розділило долю Маріуполя: промислове місто, а у дворах – кладовища
Це називається – нічого було пхатися в наше Рубіжне! Так буде з кожним, хто вбивав наших людей і руйнував наші міста! Орки зараз, кажуть, в банях наших відмиваються. Може, зробити "легку пару" з вогником?,
– прокоментував допис Гайдай та висловив подяку Нацгвардії України.
Українські воїни знищують окупанта разом з його вантажівкою: дивіться відео
Яка зараз ситуація в Рубіжному: останні новини
- Росіяни продовжують постійно обстрілювати Луганщину. Росія зосередила свої війська саме у цьому регіоні.
- Рубіжне окупанти зруйнували вщент. Відомо, що вцілілих будівель у місті вже не залишилось. Багато будинків відновити неможливо.
- Тим часом людей ховають просто у дворах. Тепер там замість дитячих майданчиків – кладовища.
- Крім цього, Росія створює гуманітарну катастрофу в регіоні. Через обстріли Луганщина повністю залишилася без світла. Також майже у всіх населених пунктах немає води та газу.
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