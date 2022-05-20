Однак українські воїни в Рубіжному нещодавно знищили російського окупанта разом з його вантажівкою. Епічне відео оприлюднив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Це називається – нічого було пхатися в наше Рубіжне! Так буде з кожним, хто вбивав наших людей і руйнував наші міста! Орки зараз, кажуть, в банях наших відмиваються. Може, зробити "легку пару" з вогником?,

– прокоментував допис Гайдай та висловив подяку Нацгвардії України.

Українські воїни знищують окупанта разом з його вантажівкою: дивіться відео

Нагадаємо, що напередодні українські захисники підірвали мости біля Рубіжного, що в Луганській області. Підрив мостів допоміг зупинити наступ військ агресора на Сєвєродонецьк і Лисичанськ. А на Бахмутському напрямку ворожі війська прагнули просунутись вперед, але українська армія їх миттєво зупинила. Окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Олександропілля. Загалом з 24 лютого українські військові ліквідували 28 700 окупантів. Лише за добу наші захисники знищили 200 російських загарбників. Зауважимо, що вороги втрачають не лише особовий склад тисячами, а й техніку. А все тому, що наші військові перетворюють російські машини для вбивства на брухт.

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Росіяни продовжують постійно обстрілювати Луганщину. Росія зосередила свої війська саме у цьому регіоні.

Рубіжне окупанти зруйнували вщент. Відомо, що вцілілих будівель у місті вже не залишилось. Багато будинків відновити неможливо.

Тим часом людей ховають просто у дворах. Тепер там замість дитячих майданчиків – кладовища.

Крім цього, Росія створює гуманітарну катастрофу в регіоні. Через обстріли Луганщина повністю залишилася без світла. Також майже у всіх населених пунктах немає води та газу.

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