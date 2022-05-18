Вооруженные силы Украины смогут либо наносить врагу поражения авиацией, артиллерией, либо перейдут в контрнаступление на отдельных участках. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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"Это уже мы будем атаковать, а они – защищаться. До этого ждать не так долго", – сказал советник главы ОП.

Продолжаются встречные бои

В Луганской области россиян отбросили на несколько направлений. Алексей Арестович пояснил, что в настоящее время находится в такой фазе, что за сутки могут быть несколько сообщений вроде "враг захватил некоторые населенные пункты" и "мы отбросили врага из нескольких населенных пунктов":

с одной стороны, оккупанты "поддавливают" Луганскую область и совершают очень опасное движение к северу и к западу от Попасной;

с другой – наши войска отбросили россиян от двух населенных пунктов, достаточно ключевых относительно обороны Северодонецка.

"Это встречные бои и звучит неприятно, что они "захватили, продвинулись", но, если посмотреть в общем – еще неделю назад и говорить не могли о том что украинские военные наступают на том направлении", – отметил Алексей Арестович.

Заметьте, Россия привлекла несколько тысяч кадыровцев в Мариуполе и на Луганщине, – разведка Британии.

Характер войны меняется, – Арестович

В настоящее время ВСУ отбивают, контратакуют, и это значит, что изменился общий ход событий. Советник главы ОП отметил, что способность украинских сил перейти в контрнаступление означает:

на отдельные участки пришли наши резервы;

у нас появился наступательный потенциал.

В то же время, россияне свой наступательный потенциал исчерпывают. Враг терпит огромные потери, и многие солдаты отказываются идти в бой.

"Там (в Луганской области в частности – 24 канал) меняется характер войны не в пользу россиян. Конечно, они еще сохраняют потенциал, вводят какие-то резервы. Какое-то время они будут продвигаться вперед, но и мы будем контратаковать", – сказал Алексей Арестович.

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Ситуация в Луганской области: последние новости

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Россия привлекла несколько тысяч кадыровцев на войну в основном на территорию Мариуполя и Луганской области. Так называемым вспомогательным персоналом оккупанты пытаются преодолеть украинское сопротивление.

В то же время враг в очередной раз нанес удар по "Азоту" в Северодонецке. В результате атаки повреждено одно из админзданий и проходную объединения.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты сосредоточили свои войска в Луганской области и разместили там вплоть до 15 вертолетов. Авиацию зафиксировали на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

Алексей Арестович о ситуации в Луганской области: смотрите видео