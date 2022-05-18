Збройні Сили України зможуть або завдавати ворогу ураженнями авіацією, артилерією, або перейдуть у контрнаступ на окремих ділянках. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

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"Це вже ми будемо атакувати, а вони – захищатись. До цього чекати не так довго", – сказав радник голови ОП.

Тривають зустрічні бої

У Луганській області росіян відкинули на кілька напрямків. Олексій Арестович пояснив, що війна наразі перебуває у такій фазі, що за одну добу можуть бути декілька повідомлень на кшталт "ворог захопив деякі населені пункти" і "ми відкинули ворога з декількох населених пунктів":

з одного боку, окупанти "піддавлюють" Луганщину і роблять дуже небезпечний рух на північ і на захід від Попасної;

з іншого – наші війська відкинули росіян від двох населених пунктів, які доволі ключові щодо оборони Сєвєродонецька.

"Це зустрічні бої і звучить неприємно, що вони "захопили, просунулися", але, якщо подивитися загалом – ще тиждень тому і мовитись не могло про те, що українські військові наступають на тому напрямку", – зазначив Олексій Арестович.

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Характер війни змінюється, – Арестович

Наразі ЗСУ відбивають, контратакують, і це означає, що змінився загальний хід подій. Радник голови ОП зазначив, що здатність українських сил перейти у контрнаступ означає:

на окремі ділянки прийшли наші резерви;

у нас з'явився наступальний потенціал.

Водночас росіяни свій наступальний потенціал вичерпують. Ворог зазнає величезних втрат і багато солдатів відмовляються йти у бій.

"Там (на Луганщині зокрема – 24 канал) змінюється характер війни не на користь росіян. Звісно, вони ще зберігають потенціал, вводять якісь резерви. Якийсь час вони просуватимуться вперед, але ж і ми будемо контратакувати", – сказав Олексій Арестович.

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Ситуація на Луганщині: останні новини

У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що Росія залучила кілька тисяч кадирівців у війну здебільшого на територію Маріуполя та на Луганщині. Так званим допоміжним персоналом окупанти намагаються подолати український опір.

Водночас ворог вкотре завдав удару по "Азоту", що у Сєвєродонецьку. В результаті атаки пошкоджено одну з адмінбудівель та прохідну об'єднання.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти зосередили свої війська у Луганській області і розмістили там аж до 15 вертольотів. Авіацію зафіксували на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

Олексій Арестович про ситуацію на Луганщині: дивіться відео