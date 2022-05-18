Про це повідомили у твітері Міністерства оборони Великої Британії. Там зазначили, що орду кадирівців перекинуть на Маріупольський та Луганський напрямки.

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Намагаючись подолати український опір, Росія значною мірою використовувала допоміжний персонал. Це включає розгортання чеченських сил, які, ймовірно, складатимуться з кількох тисяч бойовиків, зосереджених переважно на Маріупольському та Луганському напрямках,

– написали у повідомленні.

Військовослужбовці угрупувань Рамзана Кадирова / фото "Апостроф"

За даними британської розвідки, у складі цих чеченських сил, з великою ймовірністю, будуть добровольці, а також підрозділи росгвардії. Останні систематично займаються забезпеченням правління голови Чеченської Республіки Рамазана Кадирова.

Також повідомляється, що двоюрідний брат Рамзана Кадиров міг бути польовим командиром чеченських військ в Маріуполі. Мовиться про Адама Делімханова. Сам голова Чечні здійснював контроль за тим, що відбувається роззбомбленому, закатованому та розграбованому місті.

Двоюрідний брат Кадирова Адам Делімханов / фото РосЗМІ

"Кадиров, ймовірно, здійснює ретельний особистий нагляд за розгортанням, а його двоюрідний брат Адам Делімханов, ймовірно, виконував обов'язки чеченського польового командира в Маріуполі", – зазначили у Міонобороні Британії.

Кадирівці на війні Росії проти України: коротко

Наприкінці квітня на території Луганської та Донецької областях були зафіксовані бойовики кадировської тактичної групи. Їх направили на захоплення міст Попасна та Рубіжне. Варто зауважити, що це перший зафіксований факт участі кадировських загонів у війні на сході України.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що кадирівський підрозділ в Україні – не боєздатний. За його інформацією, близько 10 тисяч кадирідвців були під Києвом та стільки ж під Маріуполем. З них не менше 5 тисяч загинуло та поранено.

Кадирівці також були одним із підрозділів, які чинили звірства на Київщині. Найманці Кадирова обстрілювати мирне населення та заміновували інфраструктуру.

4 березня кадирівці увірвалися на ЗАЕС. Загарбники стріляли в мирних людей і використовували проти них гранати. Таким чином росіяни збираються шантажувати всю Європу.

Ще за місяць до війни Росія почала перекидати техніку з Чечні ближче до кордонів України.

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