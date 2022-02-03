Команда Conflict Intelligence Team уточнила, що мовиться про відео, зняте 2 лютого неподалік російського міста Прохолодний. Там помітили колону військової техніки, характерну для росгвардії.

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Подробиці з розслідування CIT

За даними розслідувачів, ця колона рухалася у північно-західному напрямку. У ній були, зокрема, БТР-80, бронеавтомобілі "Тигр" та "Урал-ВВ" із символікою 141 спеціального моторизованого полку імені Ахмата Кадирова, відомого як полк "Північ". Зазначимо, що він входить до складу військ національної гвардії Росії та дислокується у Грозному.

Крім цього, CIT отримав у своє розпорядження кадри зі Ставропольського краю поблизу Невинномиська (звідти до України – близько 500 кілометрів). За словами розслідувачів, там видно бронеавтомобілі "Патруль" та "Горець" – такі перебувають на озброєнні грозненського ОМОНу. Ці машини також прямували у північно-західному напрямку.



Номерні знаки свідчать, що це транспорт – чеченського ОМОНу / Колаж CIT

"Кадирівців" можуть перекидати в Україну

Автори розслідування підкреслили, що не знають, чи військові колони справді рухалися до окупованого Криму чи кордонів України. Проте зауважили, що чеченські росгвардійці, які підпорядковуються Кадирову, рідко покидають республіку.

Посилаючись на ЗМІ, там звернули увагу й на те, що "кадирівців" раніше вже відправляли на Схід України – у 2014 році. Вони, ймовірно, брали участь у першій спробі штурму Донецького аеропорту.

Зверніть увагу! За інформацією джерел 24 каналу в Грозному, Росія справді перекидає "кадирівців" в окупований Донецьк. Вони вирушили з міста 1 лютого.

Також у CIT зазначили, що перекидання чеченських підрозділів відрізняється від іншої активності росгвардійців, про яку повідомляли напередодні. Адже вони підпорядковуються не федеральному керівництву, а безпосередньо Кадирову.

Якщо "кадирівців" залучать до можливого наступу на територію України, це означатиме значно менший контроль за дотриманням законів війни й ставленням до мирного населення,

– попередили у CIT.

Раніше чеченський лідер Рамзан Кадиров зухвало заявив, що приєднав би Україну до Росії або Чечню до України. Натомість у Кремлі поспішили відповісти, що рішення про зовнішню політику, зокрема й Чечні, формує лише Володимир Путін.