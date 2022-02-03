Команда Conflict Intelligence Team уточнила, что речь идет о видео, снятом 2 февраля недалеко от российского города Прохладный. Там была замечена колонна военной техники, характерная для росгвардии.

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Подробности по расследованию CIT

По данным расследователей, эта колонна двигалась в северо-западном направлении. В ней были, в частности, БТР-80, бронеавтомобили "Тигр" и "Урал-ВВ" с символикой 141 специального моторизированного полка имени Ахмата Кадырова, известного как полк "Север". Отметим, что он входит в состав войск национальной гвардии России и дислоцируется в Грозном.

Кроме этого, CIT получил в свое распоряжение кадры из Ставропольского края вблизи Невинномысска (оттуда до Украины – около 500 километров). По словам расследователей, там видны бронеавтомобили "Патруль" и "Горец" – такие находятся на вооружении грозненского ОМОНа. Эти машины также направлялись в северо-западном направлении.

Номерные знаки свидетельствуют, что это транспорт – чеченского ОМОНа / Коллаж CIT

"Кадыровцев" могут перекидывать в Украину

Авторы расследования подчеркнули, что не знают, действительно ли военные колонны двигались к оккупированному Крыму или границам Украины. Однако заметили, что чеченские росгвардейцы, подчиняющиеся Кадырову, редко покидают республику.

Ссылаясь на СМИ, там обратили внимание и на то, что "кадыровцев" раньше уже отправляли на Восток Украины – в 2014 году. Они, вероятно, участвовали в первой попытке штурма Донецкого аэропорта.

Обратите внимание! По информации источников 24 канала в Грозном, Россия действительно перекидывает "кадыровцев" в оккупированный Донецк. Они отправились из города 1 февраля.

Также в CIT отметили, что перекидывание чеченских подразделений отличается от другой активности росгвардейцев, о которой сообщали накануне. Ведь они подчиняются не федеральному управлению, а конкретно Кадырову.

Если "кадыровцев" привлекут к возможному наступлению на территорию Украины, это означает значительно меньший контроль за соблюдением законов войны и отношением к мирному населению.

– предупредили в CIT.

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров дерзко заявил, что присоединил бы Украину к России или Чечню к Украине. В Кремле поспешили ответить, что решение о внешней политике, в том числе и Чечне, формирует только Владимир Путин.