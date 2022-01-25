"К счастью", наш президент Путин, – Песков

Основы внешней политики России, в которую входит и Чечня, формирует не Кадыров, а Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Актуально Кадыров нагло заявил, что присоединил бы Украину к России или Чечню к Украине

Основу внешней политики России формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда как субъект входит Чеченская Республика, является Владимир Путин,

– подчеркнул спикер Путина.

Он добавил, что Кадыров может выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах, если он хочет одобрять такие решения.

"Это право (участия в выборах президента – 24 канал) закреплено в конституции у каждого гражданина России определенного возраста", – отметил Песков.

Детали циничного заявления Кадырова

Недавно чеченский лидер отметился еще одним циничным заявлением. Так, он сказал, что "Украину должны присоединить к России", потому что ее территория и народ, мол, "российские". К такому "решению" Кремль, в воображении Кадырова, должен прибегнуть из-за "поведения" президента Владимира Зеленского.

"Присоединил бы Чечню к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения", – сказал Кадыров.

Он даже признался, что в 2014 году предлагал Путину "захватить Киев".

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