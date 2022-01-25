"На щастя", наш президент Путін, – Пєсков

Основи зовнішньої політики Росії, до якої входить і Чечня, формує не Кадиров, а Путін. Про це заявив речник очільника Кремля Дмитро Пєсков.

Актуально Кадиров зухвало заявив, що приєднав би Україну до Росії або Чечню до України

Основу зовнішньої політики Росії формулює глава російської держави. І, на нашу загальну радість, главою російської держави, куди як суб'єкт входить Чеченська Республіка, є Володимир Путін,

– наголосив речник Путіна.

Він додав, що Кадиров може висунути свою кандидатуру на наступних президентських виборах, якщо він хоче схвалювати такі рішення.

"Це право (участі у виборах президента – 24 канал) закріплено в конституції у кожного громадянина Росії певного віку", – зазначив Пєсков.

Деталі цинічної заяви Кадирова

Нещодавно чеченський лідер відзначиться ще однієї цинічною заявою. Так, він сказав, що "Україну мають приєднати до Росії", бо її територія та народ, мовляв, "російські". До такого "рішення" Кремль, в уяві Кадирова, має вдатися через "поведінку" президента Володимира Зеленського.

"Приєднав би Чечню до України, або давно забрав би, вирішив би питання там. Але є державні домовленості, які не дозволяють ухвалювати такі рішення", – сказав Кадиров.

Він навіть зізнався, що у 2014 році пропонував Путіну "захопити Київ".

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