Про це Кадиров говорив 26 грудня на пресконференції у Грозному. Він бідкався, що готовий "вирішувати українську проблему", але не отримував на це дозволу.

Зверніть увагу Кремль відзначився черговою цинічною заявою щодо України

Цинічні заяви Кадирова про Україну

"Я глибоко переконаний, якщо Зеленський та його команда так поводитимуться, то Україну мають приєднати до нашої країни (Росії – 24 канал). Українці – наш народ, це наша територія. Це моя думка", – зухвало стверджував він. При цьому, глава Чечні також наголосив, що готовий і сам "вирішити українську проблему". Втім, наразі не отримував таких доручень.

Приєднав би Чечню до України, або давно забрав би, вирішив би питання там. Але є державні домовленості, які не дозволяють ухвалювати таких рішень,

– бідкається він.

Ба більше, виявляється, що такі хворі ідеї у голові Кадирова засіли вже давно. Він сам зізнався, що після того, як Росія окупувала український Крим, пропонував Путіну "забрати й Київ".

Раніше Кадиров погрожував Зеленському

Влітку 2020 року Кадиров пригрозив українському президенту. Все тому, що главу Чечні образило відео "Кварталу", яке стосується мусульман і в якому сам Кадиров нібито плаче. Тож він закликав Зеленського "твердо визначитися зі своєю позицією і підтвердити вибачення". Інакше, мовляв, "доведеться відповідати" за ці слова. В Офісі Президента тоді наголосили, що кожен у сучасному світі має право на будь-які заяви.

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